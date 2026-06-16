「ルルAプレミアム」新発売 ＜発売日：2026年8月31日（月）＞

「ルルAプレミアム」は、のどの痛み、発熱、鼻水、せき、たんなどのかぜの11症状（＊1）に対応する総合かぜ薬です。本製品では、お子さまも使用できる（＊2）総合かぜ薬として、日本初の用量となるトラネキサム酸750mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mgを配合（＊3）しています。7歳から服用可能でありながら、つらいかぜの11症状（＊1）すべてに優れた効果を発揮する処方設計としています。

「ルル」ブランドは、長年にわたり総合かぜ薬ブランドとして生活者に寄り添い、時代のニーズに応じて製品を展開してきました。「ルルAプレミアム」はこれまでの知見を活かし、かぜの11症状（＊1）に対処する家族で備えやすい総合かぜ薬として提案する製品です。



「ルル」ブランド75周年という節目に発売する本製品を通じて、当社は今後も生活者一人ひとりの健康を支え、QOL（生活の質）向上に貢献してまいります。