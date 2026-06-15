地域の「ファン」と「応援」を生む関係人口プラットフォーム「ご当地ひみつエージェント」にて「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」を開催

ビットトレード株式会社

この度ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、株式会社Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役 会長：吉田 直人、代表取締役 社長：山田 耕三、以下「DEA」）が提供する地域の「ファン」と「応援」を生む関係人口プラットフォーム「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」において、「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」が開催されることをお知らせいたします。

「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」は、ユーザーが全国各地の「ひみつエージェント」となり、地域に関するクイズや学習、SNS投稿、写真投稿などのミッションに参加しながら、地域の魅力を発見・発信する関係人口プラットフォームです。

「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」では、参加者に「白米・ご飯」の写真を撮影・投稿するシンプルなミッションに参加していただきます。入賞者にはDEP（DEAPcoin）や復興支援米が贈呈される予定です。

■ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）とは

「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」は、プレイヤーが全国各地の「ひみつエージェント」となり、地域に隠された食・文化・歴史・自然の魅力をミッション形式で発見・発信していく、ゲーム型の関係人口プラットフォームです。

ユーザーは、実際に地域に訪れていなくても、スマートフォンやPCからミッションにご参加することができます。地域の情報を知る、写真を投稿する、クイズに答える、ストーリーを読み進めるなどの体験を通じて、地域外にいながらも地域の情報に触れ、継続的な関わりのきっかけを創出します。

本サービスは、自治体・企業・ユーザーの三者を一つのプラットフォーム上でつなぐことを特徴としています。自治体にとっては、観光誘客やふるさと納税、移住・定住促進、地域ブランディングにつながる関係人口創出ツールとして、企業にとっては、地域貢献やCSR、ブランド接点の創出を実現する地域マーケティングの場として活用できます。

また、ユーザーはゲーム感覚で地域ミッションに参加しながら、地域の魅力を知り、発信し、報酬獲得の機会を得ることができます。

総務省が推進する「関係人口」の考え方を基盤に、ゲーミフィケーションの力で「どこにいても地域とつながれる」体験を提供し、デジタル上の参加を、地域への関心や発信、来訪、寄付、応援消費へと広げていくことを目指しています。

【サービスURL】

https://app.gotouchi-agent.jp

【公式サイト】

https://gotouchi-agent.jp/

【関連お知らせ】

https://dea.sg/news/20260615_02-1/

■「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」 概要

「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」は、「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」内で実施される参加型イベントになります。

ご参加者には、「白米・ご飯」の写真を撮影・投稿するだけのシンプルなミッションに参加していただきます。

投稿を重ねるごとに人吉球磨地域の復興ストーリーが少しずつ明かされます。2020年7月の豪雨災害を経験した同地域の歩みをゲーム内で知り、自宅の食卓から参加できるデジタルミッションを通じて、地域理解と復興支援につながる機会を提供します。

さらに、人吉球磨エリア内で撮影された投稿にはボーナスポイントが付与されるなど、地域との接点を生み出す仕組みも用意されています。

■実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37450/table/385_1_c2846c52d13b430b2fbe5d69ef8c813f.jpg?v=202606160351 ]

※「ニッポンの一膳グランプリ presented by BitTrade」は、株式会社Digital Entertainment Assetが運営する「ご当地ひみつエージェント（GLOCAL AGENTS）」内で実施されます。

※上記内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

※位置情報は不要となりますので、ご自宅の食卓からご参加いただけます。

※詳細については、株式会社Digital Entertainment Assetのお知らせをご確認ください。

■DEP（DEAPcoin）について

DEP（DEAPcoin）は、2020年に発行された暗号資産(仮想通貨)で、主にNFTやGameFiで活用されています。

開発・運営をしているDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.はブロックチェーンゲームやNFT事業を展開する企業で、同社の配信するNFT、GameFiのプラットフォームで利用できる暗号資産(仮想通貨)としてDEPが取引されています。

今後とも、ビットトレードをよろしくお願い申し上げます。

【暗号資産ご利用の際の注意】

- 暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。- 暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。- 暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。- 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。- 暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。- 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。- 暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

- レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。- レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。- 発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。- 取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

https://www.bittrade.co.jp/about/risk/

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業 関東財務局長 第00007号

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3295号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

お問い合わせ先：https://support.bittrade.co.jp/hc/ja/requests/new