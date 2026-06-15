でんき代最大５，０００円分割引！『夏のでんき代応援祭り』を２０２６年６月１５日（月）より開始

株式会社 東急パワーサプライ

株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：御代 一秀、以下当社）は、期間中ポラリンでんきへのお申込みで、でんき代を最大５，０００円分割引※１する『夏のでんき代応援祭り』（以下、本キャンペーン）を２０２６年６月１５日（月）から開始いたします。

気象庁によると、昨今高温が続いている北海道では今夏も猛暑が予報※２されており、エアコン等による電力の需要増が予想されます。また、イラン・中東情勢の長期化による燃料価格高騰も懸念され、例年以上に家計負担が大きくなる恐れもあります。

本キャンペーンは、夏のでんき代が気になる方々の負担を軽減し、家計を応援するキャンペーンとなります。期間中にポラリンでんきへお申込みいただくと、もれなくでんき代から５，０００円分の割引※１が適用されます。

これからも、ポラリンでんきはお客さまのくらしを支え続ける灯りとして、リーズナブルな料金設定や、東急グループをはじめとする生活サービスと連携したおトクなメニューを提供し、快適な暮らしをサポートしてまいります。

本キャンペーンの詳細は【別紙】をご参照ください。

※１：供給開始月から２か月間、ご利用料金より２，５００円（最大５，０００円）割引いたします。割引額が当月の利用料金を上回る場合は、当月の利用料金を上限として割引きいたします。（翌月への繰り越しや返金はございません）

※２：気象庁２０２６年２月発表

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010100&term=P6M(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010100&term=P6M)

【別紙】

■本キャンペーン責任者のコメント

今夏も北海道では猛暑が予報されており、冷房の使用増加に伴う電気代の上昇が心配されています。さらに、イラン・中東情勢の長期化によるエネルギー価格への影響も続いており、道内のご家庭にとっても負担が大きくなりやすい状況です。一方で、気温上昇による熱中症リスクは年々高まっており、無理せず冷房を適切に使うことが大切になっています。こうした背景を踏まえ、ポラリンでんきでは、皆さまが安心してでんきをお使いいただけるよう、この夏に向けたキャンペーンをご用意しました。ぜひこの機会にポラリンでんきをご検討いただき、少しでもおトクに、そして快適に北海道の夏をお過ごしください。

■キャンペーン実施概要

【名称】

『夏のでんき代応援祭り』

https://polarin.tokyu-ps.co.jp/campaign/2026summer/?auid=310PR

【概要】

本キャンペーン期間中に、ポラリンでんきにお申込みいただくと、もれなくでんき代から５，０００円分の割引が適用されます。

【キャンペーン期間】

２０２６年６月１５（月）～２０２６年８月３１日（月）

【対象】

キャンペーン期間中に本キャンペーン専用Ｗｅｂページより、ポラリンでんき（従量電灯B・従量電灯C・低圧電力）に新規でお申込みいただいたお客さま

【特典】

ポラリンでんきのお申込みで、もれなくでんき代５，０００円分割引

※特典の適用には条件があります。詳しくはキャンペーン規約などをご確認ください。