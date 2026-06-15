アイデムグローバル、特定技能分野での支援実績を拡大、取引企業260社・内定者数4,500名・入社人数4,000名を突破

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）が展開する

アイデムグローバルは、特定技能1号の支援実績が取引企業数260社、内定者数4,500名、入社人数4,000名を突破したことをお知らせします。

アイデムグローバル（以下、当社）は、2019年5月に特定技能制度における「登録支援機関」として登録以降、外国人材の紹介から申請書類の作成支援、受け入れ後の支援業務までをワンストップで提供してきました。

2026年6月時点において、特定技能1号における取引企業数は260社を超え、累計内定者数は4,500名を突破しました。また、内定後のフォロー支援にも注力し、入社人数は4,000名以上にのぼります。当社では、特定技能人材の紹介に加え、企業と外国人材の双方が安心して就労・定着できる環境づくりを支援しています。

今後さらなる需要が見込まれる特定技能分野において、当社はこれまで培ってきた実績とノウハウを活かし、「特定技能1号」の紹介および支援を強化するとともに、就労期間に制限のない「特定技能2号」への移行を見据えた特定技能2号試験対策や日本語能力向上にも継続的に取り組みます。今後も、外国人材の活躍支援と共に企業の人材不足の解消に貢献していきます。

- 受け入れ実績

特定技能1号における業種内訳は、飲食料品製造が2,581名入社、次いで外食業が729名、介護366名、ビルクリーニング89名、工業製品製造業82名となっており、幅広い業種で外国人材をご紹介してきました。ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、スリランカ、ネパール等の外国人材を支援しています。

- アイデムグローバルの特長

言語や文化の違いに配慮した支援体制を構築。各国出身の外国人専任スタッフを配置し、日常生活や職場環境に関するきめ細やかなサポートを母国語で実施しています。導入検討の企業には、外国人材のご紹介から支援計画の策定・在留資格の申請、受け入れに係る支援まで紹介と支援をワンストップで実施いたします。入社前から入社後に至るまで一貫してサポートし、外国人材が円滑に働ける環境を提供するとともに、初めて導入する企業においても、制度概要の説明から導入後のフォローまで包括的に支援します。現在は特定技能2号試験対策や日本語能力向上にも取り組み、現地法人のAIDEM VIETNAMとも連携し人材支援をしています。

■アイデムグローバルについて https://aidemglobal.jp/

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からベトナム・ハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。

※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2026年5月末現在）：特定技能4,563名／ハノイ工科大協同教育プログラム128名／インターンシップ190名

■株式会社アイデム 会社概要 https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。