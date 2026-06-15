Primagest Trust Services、ICチップ読み取りAPIをアップデート、新様式の在留カード、特定在留カード、新様式の特別永住者証明書、特定特別永住者証明書に順次対応

株式会社プリマジェスト

キヤノンマーケティングジャパングループの株式会社プリマジェスト（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲垣秀秋、以下：プリマジェスト）が提供する、プログラマブルなトラストサービスを構築する Primagest Trust Services は、在留カード又は特別永住者証明書（以下「在留カード等」といいます。）について、新様式の在留カード等及び特定在留カード等に対応するとともに、照合番号自動読み取り機能を追加し、アップデートした ICチップ読み取りAPIとSDKを順次提供開始します。

「特定在留カードリーフレット」出入国在留管理庁Webサイト（https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html）をもとに株式会社プリマジェスト作成

新しくなった在留カードと特別永住者証明書

「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することが可能となり、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特定在留カード等の交付申請を行うことができるようになりました。また、特定在留カード等ではない在留カード等についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新様式の在留カード等に切り替わりました。出入国在留管理庁では、2026年6月14日から運用を開始しています。

ICチップ読み取りAPIが対応する本人確認カード

Primagest Trust Services は、新様式の在留カード等及び特定在留カード等の運用開始に合わせ、ICチップ読み取りAPIとSDK をアップデートし、サービスプロバイダ事業者に順次提供を開始します。Primagest Trust Services は、以下の本人確認カードのICチップ読み取りに対応します。

- マイナンバーカード- 運転免許証、マイナ免許証- 順次提供開始対象：新様式の在留カード、特定在留カード- 順次提供開始対象：新様式の特別永住者証明書、特定特別永住者証明書

照合番号自動読み取り機能を追加

ICチップ読み取りAPIに、照合番号自動読み取り機能を追加しました。スマートフォンのカメラで本人確認カードの券面を写すと、自動で対応する照合番号を読み取ります。これにより、照合番号入力にかかる利用者の手間を省き、ユーザビリティ向上に貢献します。

Primagest Trust Services

Primagest Trust Services は、プログラマブルなトラストサービスを構築するプリマジェストの新規事業ユニットです。サービスプロバイダ事業者やスタートアップとの共創により、ユニークなユースケースを創出し、トラストの社会実装に貢献してまいります。

▼「Primagest Trust Services」ホームページ

https://www.primagest.net/

本件に関するお問い合せ

株式会社プリマジェスト

管理本部経営企画部経営企画課

電話番号：03-6719-7225

メール：pgi-koho@primagest.co.jp