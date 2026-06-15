貨物専用機　2026年度上期 路線便数計画を変更

日本航空株式会社

2026年6月15日

JALは、国際線貨物専用機(フレイター)の2026年度上期路線便数計画について、航空機の定期整備に伴う機材繰りの調整が必要になったことから、6月15日以降を以下の通り変更します。

自社のボーイング767フレイターが運休となる成田＝香港線については、KALITTA航空との貨物便コードシェア運航により輸送量を維持します。また、今回KALITTA航空で運航する成田＝香港線と、成田＝シカゴ線(*1)を組み合わせることで、旺盛なアジア＝北米間の需要に引き続きお応えしてまいります。なお、9月16日(水)以降ならびに一部調整中の路線・期間については、決定次第お知らせします。

JALは、今後も安定的かつ柔軟な航空輸送力を維持し、お客さまの利便性向上とともに、社会課題の解決や物流インフラの持続的な成長を目指します。

■2026年度上期計画(*2)

＜自社 国際線貨物専用機(ボーイング767)＞

＜成田＝香港線(KALITTAとのコードシェア便)＞ ※期間・運航曜日・時刻は、すべて現地時間で の記載です。

(*1)成田＝シカゴ線貨物便の上期運航計画 URL: https://press.jal.co.jp/ja/release/202605/009516.html

(*2)記載の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。詳細スケジュールはJALCARGO Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcargo/)でお知らせしま

す。

(*3)JL6783は中部経由。JL6785/JL6784は週1便、JL6721/JL6720は週2便。

(別表)

■成田＝ハノイの運航スケジュール

期間:2026年6月15日～9月15日

■成田＝バンコクの運航スケジュール

期間:2026年3月29日～6月14日

以上