新作夏アニメ『LV999の村人』7月1日（水）夜24時00分より「ABEMA」で “無料独占配信”決定！第1話は地上波同時、第2話以降は地上波1週間先行で同日配信！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『LV999の村人』を、2026年7月1日（水）から毎週水曜日夜24時00分より無料独占配信いたします。

『LV999の村人』は、「小説家になろう」にて連載され、KADOKAWAより書籍化された、星月子猫によるライトノベルを原作としたファンタジー作品です。本作では、生まれながらに役割が定められた世界を舞台に、最弱の存在とされる「村人」でありながらLV999に到達した主人公・鏡浩二が、魔王の娘・アリスとの出会いをきっかけに、人間と魔族の共存を目指して世界の常識に挑んでいく姿が描かれます。規格外の力で繰り広げる爽快なバトルや、定められた運命に抗う壮大な物語が人気を博しており、シリーズ累計発行部数380万部（紙＋電子）を突破。2026年7月よりスタートするTVアニメにも注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『LV999の村人』の無料独占配信が決定いたしました。2026年7月1日（水）24時00分に地上波同時にて「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）の配信を開始。同時に第2話を地上波1週間先行で配信開始いたします。以降、毎週水曜日24時より最新話を地上波1週間先行配信いたします。また、24時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて第1話を無料放送。以降、毎週水曜日24時30分より地上波放送回を無料放送いたします。また毎週の無料放送に合わせ、地上波放送回の1週間無料独占配信も実施いたします。

話題の異世界無双ファンタジー『LV999の村人』を無料でお楽しみいただけるのはABEMAだけです。ぜひABEMAで、“最強の村人”が繰り広げる痛快な冒険譚をお楽しみください。

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『LV999の村人』無料独占配信 概要

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1放送

放送日時：2026年7月1日（水）夜24時30分～（以降、毎週水曜日夜24時30分より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8a5o2McJqTVCjq (第1話)

※第1話は放送開始よりいつでも無料。第2話以降は、放送開始より1週間無料独占配信いたします。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年7月1日（水）夜24時～（以降、毎週水曜日夜24時より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/194-84

※7月1日（水）は第1話と第2話を同時に配信開始。第3話以降は、7月8日（水）から毎週水曜夜24時より配信開始いたします。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で

彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！

＜CAST＞

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島崎信長

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀葵

パルナ：Lynn

＜STAFF＞

原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

音楽：中村博

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

公式HP：https://lv999-anime.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/