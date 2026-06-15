【スポンサー企業募集】「東北大学ビジネスアイデアコンテスト2026」を12月12日（土）に開催決定！

東北大学ナレッジキャスト株式会社

東北大学が主催する、学生のビジネスアイデアの事業化を目的としたピッチコンテスト「東北大学ビジネスアイデアコンテスト2026」を、2026年12月12日（土）に東北大学青葉山キャンパス 青葉山コモンズにて開催いたします。

2018年の初開催以来、本コンテストは今回で記念すべき第10回目を迎えます。

本コンテストでは、学生のスタートアップマインドの醸成を図るとともに、社会課題の解決につながる独創的かつ革新的なビジネスアイデアを広く募集します。ファイナリストには総額150万円以上の事業化支援資金を提供し、学生による起業や研究成果の社会実装に向けた挑戦を後押しします。

また、行政・企業・大学との交流や連携を通じて、将来的な事業化や共創につながる支援ネットワークの構築機会を提供します。学生の挑戦を起点に、社会課題の解決や新たな価値創出につながる取り組みを促進し、社会的インパクトの創出を目指します。

今般、本コンテストの開催趣旨にご賛同いただき、次世代を担う学生の挑戦をともに応援いただけるスポンサー企業を募集しております。

■開催概要

イベント名：東北大学ビジネスアイデアコンテスト2026

日時：2026年12月12日（土）13:00-17:00

会場：東北大学青葉山新キャンパス 青葉山コモンズ2階大講義室

主催：国立大学法人 東北大学 スタートアップ事業化センター

運営：東北大学ナレッジキャスト株式会社

参加費：無料（事前申込制：11月頃より観覧申込開始予定）

イベントページ：https://startup.tohoku.ac.jp/bizcon/

■基調講演特別ゲスト

株式会社コルク 代表取締役社長CEO 佐渡島 庸平さんを基調講演特別ゲストとしてお招きし、仮説構築・観察力・問題解決などについてご講演いただきます。

＜佐渡島 庸平さん略歴＞

講談社週刊モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』（三田紀房）、『働きマン』（安野モヨコ）、『宇宙兄弟』（小山宙哉）などの編集を担当し、2012年に退社後、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。

作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などでご活躍中。

■昨年度の様子

昨年度は10チームのファイナリストと、東北大学出身の株式会社ElevationSpace 代表取締役CEOの小林 稜平さんを基調講演特別ゲストとして招き、熱いピッチコンテストとなりました。

▼昨年のイベントページ

https://startup.tohoku.ac.jp/bizcon/2025/

■スポンサー企業募集

本コンテストは、東北大学の学生を中心に、社会課題の解決および新たな価値創出を目的としたビジネスアイデアを競うイベントとして開催しております。毎年、多様な分野・バックグラウンドを持つ学生が参加し、社会実装を見据えた独創性あふれる提案が数多く生まれています。

本コンテストを契機に起業へと至った学生も多数輩出しており、加えて東北大学の国際卓越研究大学認定を背景に、本学におけるスタートアップ創出への機運は一層高まりを見せています。

現在、今年度の開催に向けて、本イベントの趣旨にご賛同いただけるスポンサー企業を募集しております。ご関心をお持ちの企業ご担当者様は、下記までお問合せください。

なお、リクルーティングや勧誘など、採用活動を主目的としたイベント参加はご遠慮いただいております。

■お問合せ先

コンテスト・スポンサーに関するお問合せ

東北大学ナレッジキャスト株式会社

担当：大沼・佐藤（tusg@tohoku-kc.co.jp）