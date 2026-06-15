【Amazon特大フェア】主婦の友社の「実用書・絵本が50％ポイント還元」が6月13日(土)より開催中！大反響の第2弾、梅雨のおうち時間や夏休みの準備に

株式会社主婦の友社

梅雨寒や長雨で、おうちで過ごす時間が増えるこの季節。「ゆっくり読書を楽しみたいけれど、物価高でつい出費をためらってしまう…」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか 。そんな皆様へ、大好評キャンペーンの復活と日頃の感謝を込めた特別なキャンペーンのお知らせです 。

3秒でわかる！今回のキャンペーン概要

株式会社主婦の友社は定番の料理本、名作絵本、図鑑などの対象書籍を 2026年6月13日（土）より期間限定で Amazon特設ページにて 創業110周年の感謝と、4月の第1弾大反響にお応えして対象商品購入時で【50％のAmazonポイント還元（半額相当）】にてご提供！ ※付与されたポイントはAmazonでの次回以降のお買い物にご利用いただけます

主婦の友社110周年記念キャンペーン第2弾(https://www.amazon.co.jp/b?node=220388307051)

■ 梅雨のおうち時間や、お子様の夏休みの準備に。ずっと手元に置きたい本をこの機会に

本フェアでは、世代を超えて長く愛される定番のレシピ本や、お子様の心を育む名作絵本、日々の暮らしを快適にする整理収納術など、多彩な書籍を対象としております 。

購入時に付与されるAmazonポイントは日々のお買い物にそのまま使えるため、気になっていたシリーズ本のまとめ買いや、少し価格の張る図鑑、大切なご家族・ご友人へのプレゼントにも大変おすすめです 。雨音を聴きながらの静かな読書タイムや、目前に迫った夏休みに向けた準備として、ぜひご活用ください 。 日々の暮らしのヒントとなる一冊との出会いがきっとあるはず。

■ 例えばこんな大人気タイトルが対象！セールの目玉商品を一部ご紹介

普段はなかなか値下がりしない実用書や絵本が、期間中は50％ポイント還元（半額相当）でお買い求めいただけます 。狙い目の注目タイトルをピックアップいたしました。

人気の「賛否両論」店主 笠原正弘氏による究極２品献立のススメ。

『和食屋が教える、旨すぎる一汁一飯 汁とめし』(笠原正弘著）

定価：1,540円（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/4074555166

時間の悩みを認知行動療法でラクラク解決

『マンガで成功 自分の時間をとりもどす 時間管理大全』（中島美鈴著）

定価：1,650円（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/4074569876/

「科学のふしぎ」をキッチンで解明! 小学生の理系脳を育てる、楽しい"実験"図鑑

『理系脳をつくる 食べられる実験図鑑』

(中村陽子著、宮本一弘監修）

定価：1,650円（税込）

https://www.amazon.co.jp/dp/4074493616/

■フェア概要

フェア名： 主婦の友社110周年記念キャンペーン第2弾

開催期間： 2026年6月13日（土） ～ 6月30日（火）23：59

キャンペーン内容： 対象商品購入でAmazonポイント【50％還元】

対象ジャンル： 実用書、絵本、児童書、ライフスタイル本など

キャンペーンの対象となる書籍や詳しい条件は、特設ページをご覧ください。

特設ページURL：https://www.amazon.co.jp/b?node=220388307051

※本キャンペーンは、対象商品ご購入後、お客様端末決済画面にて50%ポイント還元の表示がされます。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます 。

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

［主婦の友社広報窓口］株式会社C-パブリッシング サービス広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp (★は＠に変えてお送りください）