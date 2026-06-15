え～～～～っ！こんな食べ方していいの？！この夏「五ケ山豆腐SOYcafe(ソイカフェ)」から、あつあつポテト×ひんやり豆乳ソフトの究極のギルティセットが新登場！！

株式会社愛しとーと

株式会社愛しとーと（本社：福岡県那珂川市、代表：岩本初恵）が運営する「五ケ山豆腐SOYcafe」（福岡市・天神地下街）は、この夏の新商品として、温かいフライドポテトと冷たい豆乳ソフトクリームを組み合わせた背徳感たっぷりの新メニュー「フライドポテト×豆乳ソフトクリームセット」の発売を始めました。

■ 「え～～っ！！こんな食べ方して良いの？！」一度はやってみたかった夢のディップ

誰もが一度は頭の中で思い描いたことがある、あつあつのフライドポテトでひんやり冷たいソフトクリームをディップする贅沢な食べ方。そんな「一度やってみたかった！」を、SOYcafe（ソイカフェ） こだわりの素材でついに実現いたしました。

「う～ん、今日だけは食べちゃおう！」

「今日は頑張ったから、自分へのご褒美！」

そんな風に心を開放して、日常のちょっとした贅沢を楽しんでいただける“究極のギルティセット”として、この夏お届けします。

■ 一度食べたらクセになる！「甘じょっぱい」の無限ループ

本商品の最大の魅力は、揚げたてあつあつのフライドポテトの塩気と、ひんやり冷たい豆乳ソフトクリームの優しい甘さが生み出す、抜群の相性です。

口に入れた瞬間に広がる「あつあつ×ひんやり」の衝撃と、お互いを引き立て合う「甘じょっぱい」の連鎖は、まさに一度食べたら止まらない究極の無限ループ。SOYcafeならではの、体に優しい豆乳ソフトクリームを使用しているため、ギルティでありながらも、すっきりとした後味でお楽しみいただけます。

お一人で贅沢に没頭して味わうのはもちろん、ボリューム感もあるため、ご友人やご家族とワイワイ楽しくシェアして食べるのにもぴったりな人気コンビです。この夏、一度食べたらクセになるSOYcafeの新提案をぜひお店でご体感ください。

■ 商品概要

価格 880円（税込）

販売店舗 五ケ山豆腐SOYcafe（ソイカフェ）

特徴 揚げたてのあつあつフライドポテトと、ひんやり豆乳ソフトクリームのセット。

ディップして食べると無限ループのギルティスイーツです。

≪店舗情報≫

店名：五ケ山豆腐SOY cafe

営業時間：10:00～21:00

住所：〒810-0001

福岡市中央区天神2丁目地下1号

天神地下街 西６番街 124区画

電話：092-753-7729