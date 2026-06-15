【西武所沢S.C.】感謝を伝える夏ギフト

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、お中元ギフトにおすすめのスイーツやフルーツ、生鮮ギフトを豊富にご用意。１階菓子売場では、夏に食べたい夏限定フルーツゼリーやジュレの詰合せをはじめ、水羊羹やえびせんべいなど、和菓子・ 洋菓子ともにご紹介いたします。地下１階生鮮売場では、贅沢な味わいを楽しめる松阪牛すき焼き肉から、みずみずしい甘みと香りのフルーツギフトに、もらって嬉しいお中元の定番、ハム・ソーセージのセットまで、感謝の気持ちが伝わるグルメギフトも取り揃えております。また、７階特設会場では６月３０日（火）まで「お中元ギフト早期特別ご優待会」も開催。（各日午前１０時～午後７時まで受付）ご用途や贈り先に合わせて、多彩なラインナップからギフトをお選びいただけます。

※本リリースの掲載画像はイメージです。※すべて税込価格です。

西武所沢S.C.おすすめ「夏のごあいさつギフト」

ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ

【１階＝ゴディバ】

ムースショコラ エ カカオ

フルーツジュレ（７個入１箱）／３，２４０円

夏きらり

【１階＝桂新堂】

夏きらり（２４袋入１箱）／３，８８８円

陸乃宝珠

【１階＝宗家 源 吉兆庵】

陸乃宝珠（１２個入１箱）／４，４２８円

吉野本葛 葛水ようかん詰め合せ

【１階＝菓匠 清閑院】

吉野本葛 葛水ようかん詰め合わせ（９個入１箱）／３，２４０円

三重県産 松阪牛すき焼き用

【地下１階＝肉匠もりやす】

三重県産 松阪牛すき焼き用（モモ・肩ロース・肩・バラ）

（５００ｇ１箱）／１０，８００円

４６FB（ハム・ベーコン・ウインナー詰合せ）

【地下１階＝サイボク】

４６FB（ハム・ベーコン・ウインナー詰合せ）

（１箱）／４，９６８円 ※配送料込

西武所沢S.C.の夏ギフト

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは店舗ホームページをご確認ください。

https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa