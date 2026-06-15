矢巾町職員採用試験を実施　まちの未来をともにつくる仲間を募集

矢巾町役場矢巾町の煙山ひまわりパークと令和８年度新採用職員

岩手県矢巾町では、令和9年4月1日採用予定の町職員を募集します。

募集職種は、一般事務職、技術職（建築・土木）、社会福祉士。前期日程・後期日程を設け、1次試験は

全国のSPI3テストセンターで受験できます。オンライン会場も含まれるため、岩手県内外に住む方や

、U・Iターンを検討している方も受験しやすい試験方式です。

矢巾町が求めているのは、前例どおりに業務を進めるだけの職員ではありません。町民の声を聞き、町

民の視点に立ち地域の課題を捉え、関係者と連携しながら解決できる人です。地域資源を生かしながら第8次総合計画を達成するため、変化に的確に対応し、自ら考え行動できる仲間を求めています。

募集職種

▼一般事務職

➢採用予定人数：若干名

➢受験資格：高校以上を卒業した方、または令和9年3月卒業見込みの方で、平成9年4月2日以降に生まれた方

➢試験日程：前期日程・後期日程

▼技術職（建築・土木）

➢採用予定人数：若干名

➢受験資格：高校以上を卒業した方、または令和9年3月卒業見込みの方で、建築・土木の専門課程を履修した方、または建築士・土木施工管理技士の資格を有する方で、平成9年4月2日以降に生まれた方

➢試験日程：前期日程・後期日程

▼社会福祉士

➢採用予定人数：若干名

➢受験資格：社会福祉士の資格を有している方、または令和9年3月までに取得見込みの方で、平成3年4月2日以降に生まれた方

➢試験日程：前期日程のみ ※令和9年3月高校卒業見込みの方は、後期日程のみ受験可能です。

試験日程

▼前期日程…一般事務職・技術職・社会福祉士

➢ 応募期限：6月30日（火）

➢ １次試験：7月15日（水）～7月29日（水）

➢ ２次試験：8月11日（火）

➢ ３次試験：9月5日（土）

▼後期日程…一般事務職・技術職

➢ 応募期限：8月31日（月）

➢ １次試験：9月16日（水）～9月30日（水）

➢ ２次試験：10月12日（月）

➢ ３次試験：11月7日（土）

試験内容・会場

1次試験：SPI3による総合適性検査。全国のSPI3テストセンター（オンライン会場含む）

2次試験：オンライン面接

3次試験：個別面接（会場は矢巾町役場）

応募方法

応募は、Public Connectの矢巾町採用専用ページから受け付けます。

Public Connect 矢巾町採用専用ページ(https://public-connect.jp/employer/140992)

盛岡市に隣接し、都市機能と自然が調和するまち・矢巾町

矢巾町役場

矢巾町は、岩手県紫波郡に位置し、県都・盛岡市に隣接する町です。JR東北本線や矢巾スマートインタ

ーチェンジなどにより、通勤や広域移動がしやすい立地にあります。

町内には北東北の医療拠点である岩手医科大学附属病院が立地し、医療・福祉・教育・商業が集積するメディカルタウンとしての側面もあります。病院周辺では商業施設や住宅地の整備が進み、医療、買い物、住まいが近接する利便性の高いエリアが形成されています。

一方で、町内には田畑が広がり、米や野菜、果樹などを中心とした一次産業も地域の暮らしと食を支え

ています。夏には、南昌山を背景に約40万本のひまわりが咲く「煙山ひまわりパーク」が町の風物詩として親しまれるなど、都市近郊の利便性と豊かな自然環境が共存しています。

矢巾町公式ホームページ(https://www.town.yahaba.iwate.jp/)

岩手県移住定住ポータルサイト(https://iju.pref.iwate.jp/team/yahaba/)

「まちの変化」を現場で形にする仕事

矢巾町では、第8次矢巾町総合計画において、基本理念に「みんなで築く 躍動感あふれ幸せな未来へ進

化するまち やはば」を掲げています。

まちの将来像は次の３つ。

➢新たな活力と変革を実感できるまち

➢『ありがとう』が行き交う幸せなまち

➢豊かな環境を未来へつなぐまち」

前期基本計画では、主要施策の柱として、次の4つを掲げています。

➢ 元気を発信し活力を呼び込むまちづくり

➢誰一人取り残さない社会を目指すまちづくり

➢豊かな環境を守り伝えるまちづくり

➢ まちの発展を支える持続可能な行財政運営

今回募集する職員は、こうした施策を住民に最も近い現場で具体化していく役割を担います。

医療・商業・住宅のにぎわい、農業をはじめとする一次産業、自然景観などの地域資源を生かしながら

、矢巾町のこれからをともにつくる仕事です。

成長するまちで、地域の未来づくりに挑戦してみませんか。

▼▼▼応募はこちらから▼▼▼

Public Connect 矢巾町採用専用ページ(https://public-connect.jp/employer/140992)