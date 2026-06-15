【新サブスク「新潮QUE」】なぜAIによる創作はタブー視されるのか――作家・九段理江さんとAI研究者・栗原聡さんの対談記事を配信中！

株式会社新潮社

第170回芥川賞を受賞した九段理江さんの『東京都同情塔』。栗原聡さんが中心になったAIで手塚治虫作品の「新作」を創作するプロジェクト『TEZUKA2023』。発表当時、この2つはともに大きな非難にさらされました。著作権をはじめ、AIによる創作に指摘される問題は数ありますが、それだけが「タブー視」される理由なのでしょうか。九段理江さんと栗原聡さんの対談から「AIと創作」の問題の根幹にあるものを探ります。

撮影・新潮社

執筆の一部に生成AIが用いられたことで大きな話題を呼んだ『東京都同情塔』。しかし、実際にAIが用いられたのは1ページにも満たないと知っている人はどれだけいるでしょうか。

当時、九段さんが芥川賞の受賞会見で発した「全体の5%くらいかな……おそらく生成AIの文章をそのまま使っているところがあるので」の一言が独り歩きし、ネット上では「AI作家から賞を剥奪しろ」といった激しい非難の声が飛び交いました。

AIを活用し、栗原さんが中心となって『ブラック・ジャック』の続編を創作したプロジェクト『TEZUKA2023』。発表直後は賛否両論の議論が巻き起こり、なかには「このプロジェクトに携わっている連中はみんな死んでしまえ」といったSNSの書き込みもみられました。

しかし、このプロジェクトにおいてAIはあくまでサポート役で、実際に絵を描いて仕上げるのは人でした。

なにかと感情的な非難にさらされがちな「AIと創作」ですが、ここまで激しい拒否反応が示されるのは何故なのでしょうか。

著作権の問題だけではない、AIが創作現場でタブー視される真因を九段さんと栗原さんの対談から探ります。

記事はこちらから！

撮影・新潮社

【九段理江×栗原聡 対談】AIによる創作はタブーか――「非人間」から人間を見つめ直す【前編】

https://que.dailyshincho.jp/node/18519/

【九段理江×栗原聡 対談】彼らが「あんこ」を獲得したら――22世紀、AIと人間の未来図【後編】

https://que.dailyshincho.jp/node/18522/

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