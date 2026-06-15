バイブコーディングの品質不安を解消するコード診断サービス「コードドック(Code Dock)」をリリース

フォレスト株式会社

フォレスト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：森田 康徳）は、AIが生成したコードの品質を診断するための新サービス「コードドック（Code Dock）」（https://codedock.jp）を2026年6月15日にリリースいたしました。

近年、多くの開発者がClaude CodeやCodexといったAIを用いた「バイブコーディング」によって開発スピードの向上を実感していますが、一方でAI生成コードの「安全性」「速度」「保守性」に対する不安も残ります。安全性の観点からは、SQLインジェクションやXSSなどのセキュリティの隙間や、型の不一致や非同期処理の誤りを含む潜在的なバグが挙げられます。また、重複コードや不統一な命名が保守性を低下させ、余分なメモリ消費や遅延を引き起こすパフォーマンス問題も存在します。

このように「ソースコードに不安を感じてリリースをためらっている」という個人開発者やスタートアップ向けに、コードドックは体系的な診断サービスを提供します。

サービス概要

コードドックは、診断特化型のAIエンジンと技術者による検証を組み合わせ、以下の六つの観点からコードの精査を行います。

- セキュリティ診断

- パフォーマンス診断

- 保守性チェック

- バグリスク検出

- ベストプラクティス評価

- アーキテクチャ評価

診断結果は、問題箇所、優先度、具体的な修正提案を記載したPDFレポートとして提供されます。さらに、各指摘に対応するAI修正プロンプトも添付されており、ClaudeやCodexに直接貼り付けて修正作業にご活用いただけます。

診断レポート(PDF)の一部抜粋

料金プラン

料金は行数×1円（税抜）にてシンプルに設定されており、最低料金は10,000円からとなっています。リリース記念として、2026年7月31日まで通常10,000円の料金を5,000円に割引いたします。また、通常納期は1週間以内ですが、特急オプション（基本料金の4倍）を利用することで2営業日以内での対応も可能です。

対応言語・フレームワーク

対応言語は、TypeScript、JavaScript、Python、PHP、Go、Rust、Swift、Kotlin、Dart（Flutter）など、多岐にわたり、React、Next.js、Vue.js、Django、Laravelなどのフレームワークにも対応しております。

ご利用の流れ

1. GitHubリポジトリのURL、またはzipファイルをLINEまたはメールで送付

2. 対象範囲・行数の確認後、無料でお見積もりを案内

3. AIエンジンによる六観点での多角診断、エンジニアによる最終検証

4. 優先度付きの診断レポート（PDF）を受け取り

なお、レポート納品後、対象コードは14日以内に完全削除される運用を行っておりますので、機密情報を含むコードでも安心してご利用いただけます。

会社概要

会社名：フォレスト株式会社（ForestX, Inc.）

所在地：福岡県福岡市中央区天神4-6-28 天神ファーストビル7F

代表者：森田 康徳

事業内容：AI駆動型の受託開発、ホームページ生成サービス「軍師クラウド」、AIコーチング「AI軍師」、コード診断サービス「コードドック（Code Dock）」の提供

URL：https://forestx.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ

コードドック（Code Dock）：https://codedock.jp

LINEで無料相談：https://line.me/R/ti/p/@forestx

お問い合わせフォーム：https://codedock.jp/#contact