【外為どっとコム】大槻奈那氏のドル円見通し動画を公開

株式会社外為どっとコム

動画URL：https://youtu.be/P6A3Pq_mfmE

■ 動画概要

2026年前半の為替市場は、日銀の利上げ継続にもかかわらず円安基調が続くなど、先行き不透明な展開となっています。日米金利差の動向、投機筋の動き、AIバブル崩壊リスク、日本の長期金利上昇など、複数の要因が複雑に絡み合うなか、本動画では大槻奈那氏が2026年後半のマーケットをめぐる主要テーマをわかりやすく解説しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P6A3Pq_mfmE ]

● 主な解説テーマ

1. 2026年前半のマーケット振り返り

2. 日銀利上げでも円高になりにくい3つの理由

3. AI・半導体バブル崩壊リスクと日本株・米国株の展望

4. 日本の長期金利3％時代の到来と超低金利時代の終焉

5. 6月日銀会合のポイント

6. 2026年後半最大のリスク：プライベートクレジット市場の問題

7. 個人投資家へのメッセージ

■ 出演者

大槻奈那（おおつき・なな）

名古屋商科大学大学院教授、ピクテ・ジャパン株式会社シニア・フェロー

東京大学卒、ロンドンビジネススクールMBA、一橋大学ICS博士（経営学）。日系金融機関、スタンダード&プアーズ、UBS、メリルリンチ、マネックス証券などでリサーチ業務に従事。各種メディアのアナリスト・ランキングで高い評価を得てきた。2016年9月より名古屋商科大学、2022年よりピクテ・ジャパン。一橋大学学外理事、国債投資家懇談会座長、財政制度審議会委員等にも従事。

神田 卓也（かんだ・たくや）

外為どっとコム総合研究所 シニア為替アナリスト

1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。日経CNBC「朝エクスプレス」、ストックボイスTV「東京マーケットワイド」、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」などレギュラー出演。

■ 関連コンテンツ

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【！ご注意ください】当社主催のセミナーについて

※本コンテンツにて紹介する動画は、外為どっとコムが主催するコンテンツです。FX（外国為替保証金取引）、CFD取引の簡単な紹介・説明をさせていただきますので、あらかじめご了承のうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

※動画内で紹介する内容は収録時点の情報に基づくものであり、将来の投資成果を保証するものではありません。

【会社概要】

会社名：株式会社外為どっとコム

所在地：東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階

代表取締役：竹内 淳

事業内容：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業、その他

資本金：7億7,850万円

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店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込）【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会