Aurora Mobile傘下のModellix、Vidu Q3-Mixの提供を開始

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジー（MarTech）分野における主要プロバイダーである Aurora Mobile Limited(https://www.aurora-mobile.com/?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=viduq3)（NASDAQ: JG、以下「Aurora Mobile」または「当社」）は、このたび、同社のAIメディア生成向け統合プラットフォーム「Modellix.ai(https://www.modellix.ai/models?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=viduq3)」において、Viduの動画生成モデル機能を正式に統合し、Vidu Q3-Mix(https://www.vidu.com/vidu-q3)の提供を開始したことをお知らせいたします。

Vidu Q3シリーズは、「ドラマのために生まれた」次世代動画生成モデルとして、より完成度の高いナラティブ動画制作を支援するモデル群です。ネイティブな音声・映像一体生成、最大16秒の動画出力、カメラワークやテンポの制御、多言語出力、複数キャラクターによる対話などの機能を備えています。

その中でも Vidu Q3-Mix は、Vidu Q3シリーズにおける重要なモデルの一つです。バランスの取れた性能と幅広いシナリオへの適応性を備え、一貫性および映像美の面でも継続的に進化しています。インタラクティブコンテンツ、広告、AIドラマなどのコンテンツ制作領域に適しています。

Modellix(https://www.modellix.ai/models?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=viduq3)を通じて、ユーザーは参照画像、キャラクター、商品、シーンなどをもとに動的な動画コンテンツを生成し、統合されたPlaygroundおよびモデル利用インターフェース上で検証・利用することができます。今回の統合により、ModellixのAI動画生成モデルの選択肢がさらに拡充され、クリエイター、開発者、企業ユーザーにより多様な動画生成体験を提供します。

ShengShu Technologyは、マルチモーダル生成AI分野におけるグローバルリーダーであり、マルチモーダル基盤モデルの研究開発に注力しています。同社はMaaSおよびSaaS製品を通じて、よりスマートで、迅速かつスケーラブルなクリエイティブ制作を支援しています。旗艦製品であるViduは、世界200以上の国と地域のユーザーに利用されており、アニメーション、インタラクティブエンターテインメント、広告、映画、カルチャーツーリズムなど、幅広い業界に展開されています。

提供開始の背景：AI動画制作は「単発生成」から「継続的な制作ワークフロー」へ

AI動画生成は、広告、EC、ショートドラマ、バーチャルキャラクター、SNS向け動画制作など、さまざまなコンテンツ制作領域で活用が広がっています。一方で、キャラクター、商品、シーンの一貫性を保ちながら、継続的に高品質な動画を制作することは、多くのチームにとって依然として課題となっています。

参照画像をもとに動画化した際に主体が大きく変化する、キャラクターの一貫性が保てない、カメラワークの制御が難しい、複雑なプロンプトが正確に反映されないといった問題は、最終的なコンテンツの実用性に影響します。

広告、ECコンテンツ、AIドラマ、バーチャルキャラクター、SNS向け動画制作に携わるチームにとって、AI動画の価値は単に1本の動画を生成することではなく、継続的かつ安定して再利用可能な制作ワークフローを支えられるかにあります。

Vidu Q3-Mixについて：キャラクター・商品・シーンの一貫性を保つ動画生成を支援

Vidu Q3-Mixは、参照素材をもとにした動画生成に適したモデルとして、カメラ制御、キャラクターの動き、複雑なプロンプト理解、シーンの一貫性などの面で強化されています。明確な視覚的参照を起点に、画像、キャラクター、商品、シーンをもとに動的な動画コンテンツを生成し、最終的な出力をクリエイティブ意図により近づけることができます。

広告分野では、Q3-Mixにより、商品画像やキービジュアルをもとに複数の動画バリエーションを素早く生成し、クリエイティブテストやキャンペーン前の検証に活用できます。

ECおよびブランドコンテンツ制作では、商品画像やシーンビジュアルを動的な商品紹介動画へと展開し、大量のビジュアル素材制作にかかるコストを抑えることができます。

AIドラマ、ショートシリーズ、バーチャルキャラクター制作においては、キャラクターの動作検証、絵コンテのプレビュー、ストーリーシーンの生成を支援し、制作初期段階の検証を加速します。

また、インタラクティブコンテンツ、AI SaaS製品、開発者向けの用途においても、これらの機能をコンテンツ制作ツール、マーケティングツール、動画生成アプリケーションへ組み込むことで、プロダクトプロトタイピングや新たなビジネス活用を支援します。

Modellixを通じた利用体験：複数モデルの検証・API利用・料金管理を一元化

画像、動画、音声生成モデルが進化し続ける中、企業や開発者が先進的なAIモデルを活用する際の複雑性も高まっています。

各モデルプラットフォームは、それぞれ異なるAPI構造、パラメータ形式、呼び出し方法、課金体系を持つことが多く、モデル出力を試したいクリエイター、API連携を行いたい開発者、利用履歴やコストを管理したいコンテンツチームは、複数のシステムを行き来する必要があります。

Modellixは、こうした分断を解消するために設計されています。AIメディア生成向けの統合プラットフォームとして、Modellixはモデル探索、Playgroundでの検証、API利用、透明な料金確認、呼び出しログ管理を単一のプラットフォーム上で可能にします。

Vidu Q3-Mixの統合により、ユーザーは参照素材を活用した動画生成機能をより簡単に体験できるようになり、Modellixの統合されたモデル利用環境を通じて、コンテンツ制作、プロダクトプロトタイピング、業務ワークフローへの応用を進めることが可能になります。

Aurora Mobile 創業者兼CEO 羅偉東（Weidong Luo）のコメント

「Vidu Q3-Mixの統合により、ModellixにおけるAI動画生成モデルの選択肢がさらに拡充されました。統一性、透明性、効率性を備えたプラットフォームを通じて、クリエイター、開発者、企業ユーザーが先進的なAI動画モデルをより簡単に体験し、活用できる環境を提供してまいります。」

2週間限定の50%オフキャンペーン

Vidu Q3-Mixの提供開始にあわせ、Modellixでは2週間限定のキャンペーンを実施いたします。

2026年6月15日から6月28日までの期間中、ユーザーはModellix上でVidu Q3-Mixを50%オフで利用できます。

今後の展望

- 対象モデル：Vidu Q3-Mix Reference-to-Video- 利用ページ：https://www.modellix.ai/models/vidu/viduq3-mix-r2v(https://www.modellix.ai/models/vidu/viduq3-mix-r2v?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=viduq3)

Aurora Mobileは今後もModellixを通じて、先進的なAIメディアモデルの利用環境を拡充し、クリエイター、開発者、企業ユーザーのコンテンツ制作と業務活用を支援してまいります。

Modellix.aiについて

Modellixは、Aurora Mobileが提供するAIメディア生成向けの統合プラットフォームです。開発者および企業は、単一で安全かつ透明性の高いAPIを通じて、世界トップクラスのモデルを活用し、コンテンツ生成、追跡、スケール化を行うことができます。

お問い合わせ：marketing@modellix.ai

Viduについて

Viduは、ShengShu Technologyが提供する旗艦AI動画生成プラットフォームです。世界中のクリエイター、開発者、企業ユーザーに向けて動画生成機能を提供しています。Viduは、テキストから動画、画像から動画、参照素材をもとにした動画生成など、さまざまな生成モードに対応しており、MaaSおよびSaaSを通じて、アニメーション、インタラクティブエンターテインメント、広告、映画、カルチャーツーリズムなどの業界を支援しています。

Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile Limitedは2011年に設立されたNASDAQ上場企業です。グローバル企業向けに、オムニチャネルエンゲージメント・AIマーケティング・AIカスタマーサポート・アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAIプラットフォーム「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援しています。

詳細はこちら：https://www.aurora-mobile.com/ja_JP

メディアお問い合わせ：marketing@aurora-mobile.com