コクー、大企業向けクラウドサービスを提供する株式会社ドリーム・アーツと資本業務提携。

コクー株式会社

「人財」×「デジタル」事業で社会のDXを支援するコクー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：入江 雄介、以下 コクー）は、株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）を引受先とする第三者割当増資による資金調達及び資本業務提携契約を締結することをお知らせいたします。

本提携に基づき、コクーのDX人財が、ドリーム・アーツの提供する大企業向けノーコード開発プラットフォーム「SmartDB(R)（スマートデービー）」の専門知識を習得。システム導入や活用に課題を抱える企業に対して、伴走支援サービスを提供いたします。

両社の強みを掛け合わせることで、企業のDX推進を強力にサポートしてまいります。

■ 業務提携の背景と目的

日本におけるIT人材の多くはベンダー企業に集中しており、ユーザー企業においては情報システム部門に負担が集中し、現場の業務デジタル化が後回しになりやすいという構造的な課題があります。

コクーは、この課題に対し「EXCEL女子」をはじめとするDX人財サービスを通じて、企業の現場における伴走支援の実績と人財育成ノウハウを蓄積してまいりました。

一方のドリーム・アーツは、「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をミッションに掲げ、現場主体で業務プロセスを完全デジタル化できるノーコード開発プラットフォーム「SmartDB(R)」を提供し、50万人以上のユーザー、大企業市場シェア51.9%（※1）という圧倒的な実績で大企業の「デジタルの民主化」を推進しています。

「SmartDB(R)」は、特定の部門から利用を開始し、他部署へと横展開して全社で活用することで、業務プロセスの完全デジタル化と全社的な生産性向上を実現することができます。しかし、企業においては、システム設定や社内展開を牽引できるIT人材が現場部門に不足しており、スムーズに利用拡大が進まないといった課題がありました。

今回の資本業務提携により、両社の強みを掛け合わせ、「SmartDB(R)」に特化した伴走支援サービス「（仮称）スマデビ女子」を立ち上げます。 本提携の開始から3年間でSmartDB(R)認定資格取得者を100名規模で育成。「（仮称）スマデビ女子」がドリーム・アーツの顧客企業内に常駐して、「SmartDB(R)」の導入・初期設定から、ノーコードでのシステム構築、他部署への利用展開までを一貫して伴走支援いたします。

これにより、「SmartDB(R)」の全社的な利用拡大を促進し、企業のDX推進ならびに「デジタルの民主化」に貢献してまいります。また、本提携により、両社の関係性をより強固なものとし、中長期的なサービス開発・人財育成を共同で安定的に推進する基盤を構築いたします。

※1：テクノ・システム・リサーチ「2025年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より

■ 本提携の取り組み（サービス）内容

コクーが「EXCEL女子」をはじめとするDX人財サービスで培ってきた人財育成および伴走支援のノウハウと、ドリーム・アーツの「SmartDB(R)」運用ノウハウを掛け合わせ、「SmartDB(R)」の専門知識を習得したDX人財の育成と「（仮称）スマデビ女子」サービスを提供いたします。

＜サポート内容＞

・体系化されたスキルによる実務支援： 業務整理から、ノーコードでのアプリ作成、ワークフロー設計、運用メンテナンスまで、現場のニーズに合わせた実践的なサポートを提供します。

・各フェーズに応じた伴走支援と利用拡大： 新規導入時の初期設定はもちろん、既存顧客における他部署への展開（利用部門の拡大）や継続的な業務改善に寄り添い、「SmartDB(R)」の全社的な定着を推進します。これにより、情報システム部門の負担を大幅に軽減しながら、現場主導でのスピーディーな業務効率化を実現します。

・SmartDB(R)認定資格取得者による高品質な支援： 3年間で100名規模の認定資格者を育成し、共通の品質基準を持ったプロフェッショナルが顧客企業に常駐して伴走支援を行います。

■ 業務提携に向けたコメント

・株式会社ドリーム・アーツ 代表取締役社長 山本 孝昭

コクー株式会社との資本業務提携を、心よりうれしく思います。

ドリーム・アーツは「デジタルの民主化」を掲げ、IT部門だけに頼らず、現場の一人ひとりが自らの手で業務を変えていける世界の実現を目指してきました。その鍵を握るのは、現場で変革をリードする「人」の力です。

コクー株式会社は、「EXCEL女子」をはじめ、多様な人財がデジタルの力で活躍する場を数多く生み出し、企業の現場に寄り添う伴走支援の確かな実績を積み重ねてきました。その人財育成の知見と当社の「SmartDB(R)」が掛け合わさることで、顧客の現場に変革の担い手が育ち、全社的なDXが大きく前進すると確信しています。

両社で育てる「（仮称）スマデビ女子」を通じて、大企業の「デジタルの民主化」を力強く後押しし、日本企業の生産性向上に貢献していきます。コクー株式会社との協創を、心より楽しみにしています。

・コクー株式会社 代表取締役CEO 入江 雄介

私たちは「デジタルの力でダイバーシティ＆インクルージョンがあたりまえの社会を創る」というパーパスを通じて日本を元気にしていこうとしている会社です。その大きな目的の実現のためには様々な方たちのご支援や、同じ志を持つパートナーの存在が不可欠です。 今回、私たちの想いに共感いただき、ご賛同いただいたのがドリーム・アーツ様です。同社が提唱する「デジタルの民主化」は、日本企業が抱えるIT人材不足という構造的な課題を打ち破り、現場主導でDXを推し進めるための非常に本質的なアプローチだと深く共感しております。 当社の「EXCEL女子」で培ったノウハウを活かし、新たに育成する「（仮称）スマデビ女子」が顧客企業の現場に常駐し、寄り添いながら伴走支援を行うことで、「SmartDB(R)」の価値を最大限に引き出し、大企業における「デジタルの民主化」を強力に後押しできると確信しております。ドリーム・アーツ様との強固なパートナーシップを基盤に、日本企業の生産性向上とDX推進に全力で取り組んでまいります。

■ EXCEL女子について

「EXCEL女子」はExcelやマクロを駆使できる当社の正社員、EXCEL女子によるワンランク上の事務サービスです。クライアントの課題に対し、BIやVBA、RPAなど高いITスキルで複数のソリューションを様々な形で提供することが可能です。

▼EXCEL女子サイト：https://exceljoshi.cocoo.co.jp/(https://exceljoshi.cocoo.co.jp/)

■ 業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」について

「SmartDB(R)」は、大企業市場シェアNo.1の業務デジタル化クラウドです。 現場個別の業務から全社横断業務までノーコードで開発可能です。 ワークフローとWebデータベースを中心に多彩な機能をもち、柔軟な外部システム連携、きめ細かな権限管理、高度なセキュリティ要件にも対応しています。大企業を中心にあらゆる業種業態のユーザーが利用中です。 サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。

▼SmartDB(R)サイト：https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/(https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/)

■ 株式会社ドリーム・アーツについて

「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)」などのクラウドサービスを開発・提供しています。

▼ドリーム・アーツ コーポレートサイト：https://www.dreamarts.co.jp/(https://www.dreamarts.co.jp/)

■コクー株式会社について

コクー株式会社は、2019年の創業以来、企業・自治体の「DX支援」や「DX人財の育成」に取り組んでまいりました。

『デジタルの力でダイバーシティ＆インクルージョンがあたりまえの社会を創る』をパーパスに掲げ、多様な人財の活躍を推進しています。

その第一歩（ステップ1）として女性活躍推進に取り組み、異業種から未経験でデジタル分野でのキャリアを築きたいという意欲ある女性を正社員として迎え入れ、独自のプログラムによりDX人財へと育成。社員約900名のうち女性比率は82％で多くの女性社員が企業のDXを支援しています。

コクーの強みは「社員一人ひとりが当事者意識を持ち、主体的行動をする」という理念と企業文化に共感する、経歴の多様な社員が集まっている点です。

こうした実績により、『Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2023』で企業ランキング第2位を受賞するなど、女性活躍企業アワードやD＆Iに関する受賞を多数獲得しています。

2023年に策定した長期経営計画「VISION2030」においては「ダイバーシティ＆インクルージョン」「地方創生」「業務提携」を重点テーマとして取り組み、『DX人財輩出企業 No.1～日本の生産性向上を実現し、誰もがイキイキ働ける社会をつくる～』の実現を目指します。

会社概要

会社名：コクー株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 帝国書院ビル5階

設立：2019年2月6日

代表者：代表取締役CEO 入江 雄介

事業内容：<人財×デジタル事業>DXコンサルティング事業、EXCEL女子事業、データサイエンス事業、RPA事業、AI事業、デジタルマーケティング事業、ITインフラ事業、エデュケーション事業

URL ：https://cocoo.co.jp/(https://cocoo.co.jp/)

＜本件に関するお問い合わせ＞

コクー株式会社

【報道関係者の問い合わせ先】

広報グループ 担当：深町

TEL:080-7681-9473（携帯）、03-3527-1167（代表） MAIL: prg@cocoo.co.jp