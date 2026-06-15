セミナー開催｜eスポーツチームSCARZが、AIを「個人の便利」から「組織の成果」に変えるノウハウを事例とデモで公開

株式会社XENOZ

株式会社XENOZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：洞本 宗和）が運営するeスポーツチーム「SCARZ（スカーズ）」は、AIの組織活用に特化したビジネス向けイベント 「SZ Biz Night.（AI活用編）」 を開催します。

本イベントでは、SCARZが「eスポーツで勝つため」に磨き上げてきたAI活用の実践知を、ビジネスでも転用できる形に整理して共有します。あわせて、パートナー企業の皆さまや、組織としてのAI活用に関心のある方々が交流し、出会いを作る場として設計しました。

イベント概要

開催背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/66484/table/213_1_a43b5dcacd91873ff5d05b7452dc06b7.jpg?v=202606150252 ]

eスポーツは、短いサイクルで「振り返り→改善→実行」を回し続ける競技です。ゲームのアップデートで環境が常に変わる中でも勝ち続けるためには、プレイヤーが磨き上げてきた勘や経験が重要な武器になります。一方で、強い個の判断を“その人だけの強み”で終わらせず、チームとして再現性のある力にしていくには、判断の根拠や学びを整理し、共有し、次の改善につなげる「仕組み」が欠かせません。SCARZでは、戦術や判断を“チームの共通資産”として残し、意思決定と学習を加速させる取り組みを続けてきました。

この考え方をビジネスにも翻訳し、SCARZではAI活用の課題を 「入力の型」と「データの保有場所（ナレッジが溜まる場所）」 に分解。Notionを基盤とした運用設計と、Claudeを活用した専用アプリの構築により、AI活用を“個人の工夫”で終わらせず、組織の成果として積み上がる状態をつくってきました。

本イベントでは、SCARZの現場での実践・失敗・学びを起点に、AI活用を「組織の運用」に落とし込むための論点と進め方を共有します。交流会も実施し、AIの組織実装に関する課題の壁打ちや情報交換を通じて、次の実装・協業に進める接点づくりを目指します。

こんな経営者・マネージャーの方におすすめ

イベントの目玉

- AI導入・活用が進んでいるのに、成果が個人の工夫に閉じている- PoCで止まり、業務フローや意思決定に組み込めていない- プロンプトやノウハウが散らばり、再現性のある標準運用にならない- 属人化を減らし、チームの学習速度・意思決定速度を上げたい- 「ツール導入」ではなく、運用設計と組織変革としてAI活用を進めたい

当日は、SCARZが現場運用している社内専用AIプロダクトをデモ形式でご紹介予定です。

登壇者

- チーム強化AIプロダクト- - 試合のマップや戦術を入力- - AIが横断的に分析・示唆出し- - チームの共通認識づくりや振り返りの質を上げ、次の改善につなげる- 営業・マーケティングのAI活用- - 社内固有の情報を活かした企画の構築- - 資料の自動作成- - Notion AIの活用方法※機密情報は伏せた形で、入力設計／分析の流れ／チームへの共有方法（運用）が分かる内容にします。株式会社XENOZ チームマネジメント部 執行役員 遠藤直弥

2016年、創業期のXENOZに入社し、取締役に就任。SCARZの総監督として複数部門を横断してチームを統括し、2023年のVALORANT Challengers Japan Split2国内優勝をはじめ、数々の大会で実績を残す。

J.フロントリテイリング子会社化後は、執行役員としてチーム強化やAI活用を推進。

株式会社XENOZ チームマネジメント部 マネージャー 指山祐介

2018年より、Rainbow Six Siegeのプレイヤーとして活動。2022年にSCARZへプレイヤーとして加入。世界大会ベスト8の実績を残す。2024年に正社員として入社し、世界大会経験を生かしたチームマネジメントを行う。

株式会社Whable代表取締役 / XENOZアドバイザー 金濱 壮史

2021年、株式会社XENOZに取締役として入社後、コーポレート統括としてM&Aを担当。J.フロントリテイリングへのグループイン後は執行役員 BtoBソリューション担当として、スポンサー事業を統括。2025年9月、株式会社Whable（ウェイブル）を設立し、代表取締役に就任。

株式会社XENOZ / eスポーツチームSCARZとは

株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするeスポーツ事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。

2022年12月には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/66484/table/213_2_61cc58c4a69a6975e00ca449f9a606df.jpg?v=202606150252 ]