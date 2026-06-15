「世界的ワイナリー『イル・ポッジャレッロ』来沖　安里のイタリアンCROSS47との一夜限りのスペシャルペアリングディナーを開催」

THE CROSS 株式会社

沖縄県那覇市安里のイタリアンレストランCROSS47は、2026年7月10日（金）、イタリア・エミリア＝ロマーニャ州を代表するワイナリーブランド「イル・ポッジャレッロ（Il Poggiarello）」とのコラボレーションディナーを開催いたします。

今回で3回目となるワイナリーコラボレーションディナーでは、世界的な評価を獲得するイル・ポッジャレッロのワインと、CROSS47が提案する沖縄の食材や文化を取り入れたイタリア料理とのペアリングをお楽しみいただきます。

当日は、イル・ポッジャレッロを擁するカンティーナ・クアトロ・ヴァッリ（Cantina 4 Valli）の全世界輸出担当であるジャネット氏が来日。ワイン造りへの情熱や生産地ピアチェンツァの魅力、テロワールについて語りながら、ゲストの皆様をイタリアへのショートトリップへと誘います。

イル・ポッジャレッロは、エミリア＝ロマーニャ州ピアチェンツァで70年以上の歴史を持つカンティーナ・クアトロ・ヴァッリが手掛けるブランドです。ブドウ栽培から醸造に至るまで徹底した品質管理を行い、その卓越した品質により数々の国際的な賞を受賞。現在ではイタリア国内のみならず世界各国で高い評価を得ています。

今回のディナーでは、イル・ポッジャレッロのワイン3種を含む計5種類のワインと、CROSS47による特別コース6品をご用意。エミリア＝ロマーニャ州の郷土料理に敬意を払いながら、沖縄ならではの食材やエッセンスを融合させた、この日限りのメニューを提供いたします。

「沖縄でイタリアを旅する一夜」をテーマに、食とワインを通じて両地域の文化や風土を感じていただける特別なイベントです。

【開催概要】

日時：2026年7月10日（金）

18:30 開場

19:00 開宴

21:00 終宴予定

会場：CROSS47

沖縄県那覇市安里2-4-7

料金：15,000円（税込）

定員：30名限定

内容：

・特別コース料理 6品

・ワインペアリング 5種

・食後のカフェ

・生産者によるトークセッション

・ワイン販売会

予約方法：

テーブルチェック、電話、Instagram DM

TEL：098-943-9625