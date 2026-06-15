株式会社アイティーシー、LEXAR CO., LIMITED製品の正規販売代理店として取り扱い開始

株式会社アイティーシー

株式会社アイティーシー（本社：東京都千代田区）は、このたび、LEXAR CO., LIMITED（以下「LEXAR」）の正規販売代理店として、同社が展開する製品の取り扱いを開始いたしました。

LEXARは1996年に設立された、メモリおよびストレージ分野におけるグローバルブランドです。25年以上にわたり、メモリ、USBフラッシュドライブ、SSDなどを中心に、世界中のコンシューマーおよびプロフェッショナル市場へソリューションを提供してきました。

同社は6大陸に広がる販売チャネルを有し、世界規模で製品を展開する国際的ブランドとして高い認知を獲得しています。また、幅広い製品ラインアップを通じて、写真・映像制作、モバイルデバイス、PC用途など多様な分野において、信頼性と性能を重視したソリューションを提供しています。

さらに、品質試験施設において1,100種類以上のデジタル機器を用いた互換性・性能・信頼性試験を実施するなど、厳格な品質検証体制を構築しており、安定した製品供給と高い製品品質の両立を実現しています。

株式会社アイティーシーでは、LEXAR製品の取り扱い開始によりBTOマーケット、コンシューマー、プロフェッショナル用途まで対応可能な製品ラインアップを拡充し、多様化する市場ニーズに対して最適なソリューションを提供してまいります。

■ 主な取り扱い製品

・SSD（SATA／NVMe）

・メモリ

・USBフラッシュドライブ

・その他ストレージ関連製品

株式会社アイティーシーは今後も、LEXARの正規販売代理店として国内市場における販売体制の強化を図るとともに、国内外の優れたテクノロジーパートナーとの連携を通じて、高品質なソリューションの提供に努めてまいります。

【LEXAR CO., LIMITEDについて】

LEXAR CO., LIMITEDは、メモリおよびストレージ製品のグローバルブランドです。1996年の設立以来、世界中のユーザーに向けて高性能かつ信頼性の高いソリューションを提供しています。

メーカーウェブサイト：https://www.lexar.com/jp/

【お問い合わせ先】

株式会社アイティーシー

法人営業部

TEL：03-6272-6262

E-mail：info@itc-web.jp

URL：https://www.itc-web.jp/