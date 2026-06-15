池田模範堂ブランドの交通広告でNumber_iが大集結！「ムヒ」の平野紫耀さん、「ムヒベタV液」の神宮寺勇太さん、「ヒビケア」の岸優太さんが東京、大阪に登場！

株式会社池田模範堂

株式会社池田模範堂（本社：富山県中新川郡上市町、代表取締役社長:池田 嘉津弘）は、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」イメージキャラクターに平野紫耀さん、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」イメージキャラクターに神宮寺勇太さん、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」イメージキャラクターに岸優太さん、をそれぞれ起用しております。

このたび、「ムヒシリーズ」「ムヒベタV液」「ヒビケアシリーズ」の3ブランドがコラボレーションした屋外広告を、2026年6月15日（月）よりJR品川駅「品川フラッグ」およびJR大阪駅「セントラルサウンドビジョン」にて掲出いたします。ぜひ足を運びご覧ください。

▼Number_i平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんがついに集結！

かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」イメージキャラクターに平野紫耀さん、湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」イメージキャラクターに神宮寺勇太さん、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」イメージキャラクターに岸優太さんをそれぞれ起用しております。

平野紫耀さん（ムヒシリーズ）：

青空と海をバックにした伸びやかな表情や、険しい山林の中を駆け抜ける躍動感あふれる姿に注目。虫さされによるかゆみが気になる季節においても、ムヒを持って思わず外に出かけたくなるような、爽やかで、躍動感のあるCMとビジュアルになっています。

神宮寺勇太さん（ムヒベタV液）：

ストロングランクのステロイド外用剤として、日本初※となるロールオンタイプの湿疹・皮ふ炎薬という、スマートでありながら、確かな効き目があることを、青を基調としたインスタレーションのような美しい空間で、力強く、クールに体現しました。

※OTC医薬品において、「ストロング」ランクのステロイド外用剤として、ロールオン容器は日本初（2026年2月時点・自社調べ）

岸優太さん（ヒビケアシリーズ）：

ブランドカラーである赤を基調とした印象的なビジュアルの中、手肌のトラブルに向き合う姿を表現。巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれを解決する商品として、力強く、そしてスタイリッシュに表現しました。

■3年連続となる平野紫耀さん出演！ムヒシリーズ新TVCMを5月より公開中！

「ムヒシリーズ」では、平野紫耀さんを起用した新TVCMを、2026年5月8日より全国で放映中です。

今年で3年連続「液体ムヒ」のCMに出演することになった平野紫耀さん。液体ムヒでは、白いTシャツにデニム、サンダルという夏らしい装いで登場。今回のCMでは、シリーズ初となる海でのロケが行われ、緑に囲まれた小道を抜けると、目の前に広がる青い海と白い雲。その海辺で夏を楽しむ少年たちを見て、自らの昔を思い出してつい微笑むという、どこかノスタルジーを感じさせる印象的なCMとなっております。一方、ムヒアルファEXのCMでは、アウトドアウェアに身を包み、森の中を全力疾走。枝や木の根を軽々と飛び越えながら力強い走り披露し、生き生きとした躍動感溢れる姿をご覧いただけます。ぜひ本編をお楽しみください。

【新TVCM概要】

▼TVCMタイトル：「液体ムヒ あの夏の続き」篇（15秒）

■出演：平野紫耀

■放送日：2026年5月8日（金）より順次

■放送地域：全国

■公式YouTube URL︓https://youtu.be/and8RrG-JBc

▼TVCMCMタイトル：「ムヒアルファEX もっと強く、もっと速く」篇（15秒）

■出演：平野紫耀

■解禁日：2026年5月8日（金）より順次

■公式YouTube URL：https://youtu.be/Lz-rHX8HyUA

■CMメイキング・インタビュー：https://youtu.be/jIFItqvJUzw?si=5m5t2gDgJHZZ87C_

▼四季折々の世界観を一挙に体感！JR品川駅、JR大阪駅にて屋外広告を掲載

2026年6月15日（月）～6月28日（日）まで、JR東日本品川駅「品川フラッグ」、2026年6月15日（月）～6月21日（日）までJR西日本大阪駅の「セントラルサウンドビジョン」にて、屋外広告を掲出いたします。

【品川フラッグ】

JR品川駅では、四季折々の世界観を切り取ったグラフィックを展開。メンバーの魅力とブランドの世界観をビジュアルで表現し、通行者の目を引くダイナミックな大型フラッグとして掲出します。写真ならではの美しさと存在感で、一瞬にして世界観へと引き込みます。

【大阪駅セントラルサウンドビジョン】

JR大阪駅では、特別編集された動画コンテンツを放映。グラフィックとは異なり、映像ならではの臨場感で、3人の表情や空気感をよりリアルに体感できる点が見どころです。さらに、各メンバーが出演するCM映像も放映し、その場ならではの特別な視聴体験を提供します。

【屋外広告概要】

１.JR東日本品川駅 品川フラッグ

■出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太

■掲載期間：2026年6月15日（月）～6月28日（日）※2週間

２.JR西日本大阪駅セントラルサウンドビジョン

■出演：平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太

■期間 ：2026年6月15日（月）～6月21日（日） ※1週間

※当広告について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※写真撮影などをされる際は人の映り込みや周りにご配慮ください。

※掲出期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

▼プロフィール

＜平野紫耀さんプロフィール＞

1997年1月29日生まれ、愛知県出身。

2023年10月、神宮寺勇太さん、岸優太さんと共にNumber_i（ナンバーアイ）を結成。2024年1月、1st Digital Single「GOAT」をリリースし、デビュー。2026年4月には3rd Single「3XL」 をリリース。現在も音楽活動を中心に、さまざまなフィールドで活躍中。

＜神宮寺勇太さんプロフィール＞

1997年10月30日生まれ。千葉県出身。

2023年10月、平野紫耀さん、岸優太さんと共にNumber_i(ナンバーアイ)を結成。2024年1月、1st Digital Single「GOAT」をリリースし、デビュー。2026年4月には3rd Single「3XL」 をリリース。

現在も音楽活動を中心に、さまざまなフィールドで活躍中。

＜岸優太さんプロフィール＞

1995年9月29日生まれ、埼玉県出身。

2023年10月、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと共にNumber_i（ナンバーアイ）を結成。2024年1月、1st Digital Single「GOAT」をリリースし、デビュー。2026年4月には3rd Single「3XL」 をリリース。現在も音楽活動を中心に、さまざまなフィールドで活躍中。

▼商品概要

「ムヒ」は池田模範堂の登録商標です。

商品名：液体ムヒS2a

希望小売価格：858円（税込）

医薬品分類：第２.類医薬品

内容量：50mL

特長：

■「かゆみ」にすばやく、「はれ・赤み」にしっかり効きます。

さされてすぐの症状を抑える成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）と、ぶり返しの炎症を抑える成分（デキサメタゾン酢酸エステル）の2つの有効成分を配合しています。

■スーッとした清涼感とサラッとした使用感の液剤です。

2つの清涼感成分（リットル-メントール、dリットル-カンフル）と液剤ならではのスーッとする強い清涼感により、かゆみをすばやくしずめます。

■手が汚れず塗りやすいスポンジヘッド容器です。

どんな時でもサッと塗れ、手が汚れない使いやすい容器です。

効能：かゆみ、虫さされ、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、しっしん、しもやけ、あせも

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100mL中）：成分/分量/はたらき

デキサメタゾン酢酸エステル/25mg/かゆみ、はれ・赤みの元になる炎症をおさえるステロイド成分です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩/2.0g/かゆみをおさえます。

リットル-メントール/3.5g/清涼感を与え、かゆみをしずめます。

dリットル-カンフル/1.0g/清涼感を与え、かゆみをしずめます。

グリチルレチン酸/0.2g/生薬由来成分で、かぶれなどの炎症をしずめます。

イソプロピルメチルフェノール/0.1g/殺菌作用があります。

添加物：BHT、クエン酸、クエン酸Na、エタノール

商品名：液体ムヒアルファEX

希望小売価格：1,320円（税込）

医薬品分類：第２.類医薬品

内容量：35mL

特長：

■効き目にこだわった「PVA+ジフェンヒドラミン塩酸塩」の組み合わせ処方です。

すぐれた抗炎症効果をもつPVA（プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル）に、すばやくかゆみを抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩を組み合わせました。ダニ・ノミ・毛虫・ムカデ・クラゲなどによるがまんできない虫さされ・かゆみにしっかり効きます。

■スーッとする強い清涼感がかゆみをすばやくしずめます。

2つの清涼感成分（リットル-メントール、dリットル-カンフル）と液剤ならではのスーッとする強い清涼感により、かゆみをすばやくしずめます。

■手が汚れず塗りやすいスポンジヘッド容器です。

どんな時でもサッと塗れ、手が汚れない使いやすい容器です。

■アンテドラッグ型抗炎症成分PVA配合。

PVAは患部ですぐれた抗炎症効果を発揮し、その後、低活性物質に変化します。有効性と安全性のバランスの良い成分です。

効能：虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100mL中）：成分/分量/はたらき

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）/0.15g/アンテドラッグ型抗炎症成分で、はれ・赤みをしっかりおさえます。

ジフェンヒドラミン塩酸塩/1.0g/かゆみ原因物質（ヒスタミン）のはたらきをブロックし、かゆみの元をおさえます。

リットル-メントール/3.5g/清涼感を与え、かゆみをすばやくしずめます。

dリットル-カンフル/1.0g/清涼感を与え、かゆみをすばやくしずめます。

イソプロピルメチルフェノール/0.1g/殺菌作用があります。

添加物：BHT、エタノール

商品名：ムヒアルファEX

希望小売価格：1,320円（税込）

医薬品分類：第２.類医薬品

内容量：15ｇ

特長：

■効き目にこだわった「PVA+ジフェンヒドラミン塩酸塩」の組み合わせ処方です。

すぐれた抗炎症効果をもつPVA（プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル）に、すばやくかゆみを抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩を組み合わせました。ダニ・ノミ・毛虫・ムカデ・クラゲなどによるがまんできない虫さされ・かゆみにしっかり効きます。

■アンテドラッグ型抗炎症成分PVA配合。

PVAは患部ですぐれた抗炎症効果を発揮し、その後、低活性物質に変化します。有効性と安全性のバランスの良い成分です。

■使用感の良いクリームです。

べたつきが少なく白く残らない、サラッとしたクリームです。

効能：虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100g中）：成分/分量/はたらき

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）/0.15g/アンテドラッグ型抗炎症成分で、はれ・赤みをしっかりおさえます。

ジフェンヒドラミン塩酸塩/1.0g/かゆみ原因物質（ヒスタミン）のはたらきをブロックし、かゆみの元をおさえます。

リットル-メントール/3.5g/清涼感を与え、かゆみ感覚をすばやくしずめます。

dリットル-カンフル/1.0g/清涼感を与え、かゆみ感覚をすばやくしずめます。

クロタミトン/5.0g/かゆみをしずめます。

イソプロピルメチルフェノール/0.1g/殺菌作用があります。

添加物：

エデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、リン酸水素Na

「ムヒベタV液」は池田模範堂の登録商標です。

商品名：ムヒベタV液

希望小売価格：2,068円（税込）

医薬品分類：第２.類医薬品

内容量：10g

特長：

日本初※！ロールオンタイプのストロングランクステロイド

※ OTC 医薬品において、「ストロング」ランクのステロイド外用剤としてロールオン容器は日本初

■液体タイプ

・すばやく浸透、肌になじむ

・さらっと速乾、べたつかない

・シャープで爽やかな使い心地

■ロールオン容器

・手を汚さず、いつでもどこでもサッとひと塗り

・ピンポイントで塗っても、塗りひろげても

・コンパクトな耐久性のあるボトルで、持ち運びに便利

・人目が気にならないシンプルデザイン

■ベタメタゾン吉草酸エステル配合

・優れた抗炎症効果をもつストロングランクステロイド

効能：しっしん、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、あせも、じんましん、しもやけ、虫さされ

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100g中）：

成分/分量/はたらき

ベタメタゾン吉草酸エステル/0.12g/ステロイド成分で、湿疹・皮ふ炎のもとになる炎症をおさえます。

添加物：BHT、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸、クエン酸Na、エタノール

「ヒビケア」は池田模範堂の登録商標です。

商品名：ヒビケアパッド

希望小売価格：770円（税込）

製品分類：管理医療機器

内容量：10枚

特長：

■モイストヒーリング※（湿潤療法）でひび・あかぎれを早く治します。

※傷口から出る体液（滲出液）を吸収・保持し、自然治癒力を発揮して治りを早める仕組み

■完全防水素材で、水・アルコールをブロックします。

■傷口をしっかり保護し、痛みを軽減します。

■「指サック巻き(R)」で、指先を隙間なくガードします。

■曲げ伸ばししやすい「ストレッチ仕様」です。

使用目的又は効果：ひび、あかぎれ、軽度のきり傷、すり傷、さし傷、かき傷、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度のやけどの「保護」、「湿潤環境の維持」、

「治癒の促進」、「痛みの軽減」

使用方法等：本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、添付文書をよく読んで正しく使用してください。

商品名：ヒビケア軟膏ｂ

希望小売価格：1,540円（税込）2,310円（税込）

医薬品分類：第3類医薬品

内容量：15g、35g

特長：

■くり返すパックリ(R)割れに。ひび修復促進成分W配合。

割れた皮ふ組織に直接はたらき修復する「アラントイン」と、肌細胞に元気を与え、

修復を助ける「パンテノール」をW配合。軽いひび割れはもちろんのこと、

くり返すひび・あかぎれも、しっかり治療します。

■ひび・あかぎれに伴うかさかさ、かゆみなどにも。

血行促進成分、保湿成分、かゆみをおさえる成分がバランスよく配合されていますので、

ひび・あかぎれに伴う、かさかさ、かゆみなどの症状をやわらげ、手指などの患部全体を

正常な肌状態に近づけていきます。

■しみにくい。無臭性でべたつかず、なめらかな使用感。

尿素、リットル-メントール、サリチル酸メチルなど無配合で、しみにくい処方です。しっとりと手になじみ、すぐになめらかな感触にかわります。また、無臭性でべたつかないので、塗っていることが気にならず、水で洗い流せるので家事や仕事の合間にもお使いいただけます。

効能：ひび、あかぎれ、しもやけ

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100g中）：成分/分量/はたらき

アラントイン/0.2g/割れた皮ふ組織の修復を助けます。

パンテノール（プロビタミンB₅）/1.0g/肌細胞の正常なはたらきを助けます。

トコフェロール酢酸エステル/0.2g/血行を促進し、患部の回復を早めます。

グリセリン/40.0g/保湿成分で、お肌にうるおいを与えます。

ジフェンヒドラミン/0.5g/ひび・あかぎれに伴うかゆみをおさえます。

添加物：ステアリルアルコール、ステアリン酸、トリイソオクタン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ソルビタン、クエン酸

商品名：ヒビケアFT

希望小売価格：1,760円（税込）

医薬品分類：第3類医薬品

内容量：20g

特長：

■くり返すパックリ(R)割れに。ひび修復促進成分W配合。

割れた皮ふ組織に直接はたらき修復を助ける「アラントイン」と、肌細胞に元気を与え修復を助ける

「パンテノール」をW配合。これら2つの「ひび修復促進成分」が何度もくり返すかかと

のパックリ(R)割れをしっかり治療します。

■皮ふの代謝を改善。

「ビタミンA油」が皮ふの代謝を改善して、ガチゴチに硬くなった皮ふのあれをなめらかにし、

割れにくい状態にしていきます。

■なじみやすく、なめらかな使用感。

しっとりと皮ふになじみ、なめらかな感触にかわります。べたつきがないので、

靴下やストッキングにつくことを気にせず使えます。

効能：ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布してください。

有効成分（100g中）：成分/文量/はたらき

ビタミンA油/0.5g/（ビタミンAとして500000国際単位）皮ふの代謝を改善し、皮ふの荒れをなめらかにします。

アラントイン/0.2g/割れた皮ふ組織の修復を助けます。

パンテノール（プロビタミンB₅）/1.0g/肌細胞の正常なはたらきを助けます。

トコフェロール酢酸エステル/2.0g/血行を促進し、患部の回復を早めます。

グリセリン/40.0g/保湿成分で、皮ふにうるおいを与えます。

ジフェンヒドラミン/0.5g/ひび・あかぎれに伴うかゆみをおさえます。

添加物：エデト酸Na、BHT、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、クエン酸