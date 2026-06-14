【川崎市限定】6月限定キャンペーン｜転勤で残った単身赴任グッズ回収キャンペーン｜折りたたみ家具・小型家電も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

川崎市は、武蔵小杉や川崎駅周辺に企業や事業所が集まり、転勤族や単身赴任の方が多く暮らす街です。そんな川崎市で、「単身赴任のために揃えた家具や家電が、赴任を終えて不要になった」という声を多くいただきます。

赴任先で最低限そろえた折りたたみ机や椅子、パイプベッド、小型冷蔵庫や電子レンジ、単身用の洗濯機――その期間だけ使うつもりで買った単身赴任グッズが、退去や帰任のタイミングで一気に行き場を失っていませんか？

単身赴任グッズは、家具と家電が混在し、家電リサイクル対象品も含まれるため処分方法が分かりにくく、退去期限に追われて急ぎになりがちです。点数も多く、自分で運び出すのは大きな負担になります。

6月は春の異動がひと段落し、単身赴任を終えて生活を整理する方が増える時期。梅雨で片付けも進みやすくなります。「単身赴任 家具 処分」「単身赴任 家電 処分」「折りたたみ家具 処分」「川崎市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、川崎市限定で「転勤で残った単身赴任グッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

折りたたみ家具・小型家電など、赴任生活で使った単身赴任グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

家具も家電もまとめて引き取り、退去・帰任のあと片付けをスムーズに進めるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

川崎市は、都心や横浜へのアクセスがよく企業の拠点も多いことから、転勤・出向・単身赴任で一時的に住まう方が多い地域です。賃貸マンションや社宅・寮も多く、赴任期間に合わせて揃えた家具・家電が、退去時にまとめて不要になりやすいエリアでもあります。

特に

・赴任先用に買った折りたたみ机・椅子・パイプベッドなどの簡易家具

・自宅と重複してしまう小型冷蔵庫・電子レンジ・単身用洗濯機

・短期間だけ使った寝具・カーテン・調理器具・小型家電

は、次の赴任先や自宅では使いにくく、退去・帰任のタイミングで一気に行き場を失います。

6月は、春の異動が落ち着き、単身赴任を終えて荷物を整理する方が増えるタイミング。梅雨で室内の片付けも進みやすい時期です。赴任生活で使った家具・家電をまとめて手放したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：転勤で残った単身赴任グッズまとめて回収キャンペーン（川崎市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・折りたたみ机・椅子・テーブル・パイプベッドなど折りたたみ／簡易家具

・小型冷蔵庫・電子レンジ・単身用洗濯機・電気ケトルなど単身用家電

・布団・マットレス・カーテン・ラグなど寝具／ファブリック

・カラーボックス・衣装ケース・食器・調理器具など収納／生活雑貨

・扇風機・電気ストーブ・小型テレビ・照明など季節家電ほか

※冷蔵庫・洗濯機・テレビなど家電リサイクル対象品も、処分方法をご案内のうえ対応いたします。

備考（合言葉）：事前見積もり時に川崎市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（川崎市全域）

対応地域例

川崎区（川崎・京町・大師）／幸区（鹿島田・新川崎・南加瀬）／中原区（武蔵小杉・元住吉・新丸子）／高津区（溝の口・梶ヶ谷・久地）／宮前区（宮前平・鷺沼・宮崎台）／多摩区（登戸・向ヶ丘遊園・稲田堤）／麻生区（新百合ヶ丘・百合丘・栗平）など川崎市全域

※上記以外も川崎市全域で対応可能です。川崎市で「不用品回収」「単身赴任 家具 家電 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

単身赴任グッズの片付けでよくあるお悩み

・単身赴任で揃えた折りたたみ家具や小型家電が、赴任終了後に不要になった

・自宅にも同じ家電があり、赴任先で使っていた家電が余ってしまう

・折りたたみ机・パイプベッドなど、場所を取る家具の処分に困っている

・小型冷蔵庫・電子レンジ・単身用洗濯機の処分方法が分からない

・退去期限が迫っていて、まとめて早く片付けたい

・単身赴任グッズが実家や自宅の物置に積まれたままになっている

・家具と家電を別々に処分するのが面倒で、一括で頼みたい

・単身赴任グッズと他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

単身赴任グッズでよく出る不用品例

折りたたみ・簡易家具

単身用の小型家電

寝具・ファブリック

収納・生活雑貨

季節家電・その他

回収品目の詳細例

折りたたみ・簡易家具

折りたたみ机・折りたたみ椅子・ローテーブル・パイプベッド・簡易ベッド・1人用ソファ・スチールラック など

単身用の小型家電

小型冷蔵庫・電子レンジ・単身用洗濯機・電気ケトル・1～2合炊飯器・トースター・掃除機 など

寝具・ファブリック

布団・マットレス・毛布・枕・カーテン・ロールスクリーン・ラグ・マット など

収納・生活雑貨

カラーボックス・衣装ケース・食器・グラス・鍋・フライパン・調理器具・ハンガーラック など

季節家電・その他

扇風機・電気ストーブ・小型テレビ・デスクライト・照明器具・延長コード・PC周辺機器 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・単身赴任を終えて、揃えた家具・家電が不要になった方

・折りたたみ家具や小型家電をまとめて処分したい方

・退去期限が迫っていて、急いで片付けたい方

・単身赴任グッズが実家や自宅に残っている方

・家具と家電を一括でまとめて手放したい方

・転勤・異動で赴任先から引き上げる単身者の方

・川崎市で不用品回収を探している方

・単身赴任グッズ以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

折りたたみ家具や小型冷蔵庫・電子レンジなど、家具と家電が混在していても、お部屋の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この冷蔵庫も一緒に出せる？」「退去日までに間に合う？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに川崎市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 川崎市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kawasakishi/

📰 川崎市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/kawasakishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)