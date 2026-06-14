【2026年度 2級建築施工管理技術検定】 無料「即日採点サービス」本日6/14（日）17時～採点結果配信！11時～受付開始！【総合資格学院】

株式会社総合資格

建設・不動産関連の資格取得スクール「総合資格学院」を運営する株式会社総合資格（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 拓也）は、本日2026年6月14日（日）に実施される2026年度（令和8年度）2級建築施工管理技術検定 第一次検定において、無料で採点結果をメールでお知らせする「即日採点サービス」を実施いたします。

▼2026年度2級建築施工管理技術検定

［第一次検定（前期）］解答速報

https://www.shikaku.co.jp/service/scoring/kenseko-2k/?utm_campaign=press

■「即日採点サービス」について

・試験終了後に解答番号を入力すれば、本日（6/14）採点結果をメールでお届け

・17：00～採点結果を配信予定。「いち早く得点を知りたい方」におすすめ

・ご利用は完全無料。全問採点なので、登録後はメールを待つだけ

・建設系資格の最高峰一級建築士試験で業界No.1の実績を誇る総合資格学院の採点なので、信頼度も抜群

・試験日当日11：00より、特設ページにて解答番号入力の受付開始

・採点サービスに加え、当サービス利用者限定特典で二次対策もすぐにスタートできる

■「即日採点サービス」利用者特典

「即日採点サービス」をご利用いただいた方限定で、第二次検定の試験対策に役立つ「工程表問題」の解説をまとめた資料集（過去3年分）をプレゼントいたします。即日採点サービスの返信メールに記載されているＵＲＬよりダウンロードできます。

■2級建築施工管理受検生向け 無料サービス

【プレゼント】

2026年度 2級建築施工管理技術検定 第一次検定（前期） 解答・解説書

https://form.shikaku.co.jp/webapp/form/12729_pvs_318/index.do

本日6月14日実施の第一次検定を一問一問丁寧に解説した当学院オリジナルの解答・解説書（PDF）を応募者全員に無料でプレゼント。試験の見直しにもピッタリです。

※7月上旬より提供

【ガイダンス】

2026年度 2級建築施工管理技術検定 第一次検定（前期） 解答・解説会 〔ネット受講or来校受講〕

https://www.shikaku.co.jp/campaign/guidance.php

本日6月14日に実施される第一次検定でポイントとなった問題を、当学院の講師がわかりやすく解説する無料のガイダンスです。ネット受講であればいつでも、どこでも、好きな場所でご覧いただけます。

※7月上旬より開催

■合格実績No.1スクール 総合資格学院

画像はイメージです

総合資格学院は、株式会社総合資格が運営するスクール事業ブランド。建設・不動産関連の資格取得スクールとして圧倒的な実績を誇っており、特に難関国家資格の建築士試験受験対策に強みを持っています。

総合資格学院の講座は、「圧倒的な高い分析力」に基づき構成されており、難化著しい近年の試験に対応できるよう、社会情勢、試験傾向、最新技術など様々な要素を徹底分析し、講習システム・講座カリキュラム・教材等の強化を実施するなど、継続的な試験対策に取り組んでいます。その結果、近年（平成28～令和7年度の直近10年間）の1級建築士設計製図試験において、合格者の52.6％（全国合格者合計35,869名中／当学院受講生18,878名）を、また、学科試験と設計製図試験を1年で合格したストレート合格者の59.2％（全国ストレート合格者合計14,345名中／当学院受講生8,493名）を当学院受講生が占め、「日本一」の合格実績となっています（令和7年12月24日現在）。

※当学院のNo.１に関する表示は、公正取引委員会「No.１表示に関する実態調査報告書」に基づき掲載しております。 ※総合資格学院の合格実績には、模擬試験のみの受験生、教材購入者、無料の役務提供者、過去受講生は一切含まれておりません。 ※全国ストレート合格者数・全国合格者数は、（公財）建築技術教育普及センター発表に基づきます。 ※学科・製図ストレート合格者とは、1級建築士学科試験に合格し、同年度の1級建築士設計製図試験にストレートで合格した方です。〈令和7年１2月24日現在〉

▼「総合資格学院の合格実績」詳細はこちらから

https://www.shikaku.co.jp/about/achievements/

【総合資格学院イメージキャラクター 田中道子さん】

[プロフィール] 田中道子（たなか・みちこ）

1989年8月24日生まれ、静岡県浜松市出身。オスカープロモーション所属。

ミス・ワールド2013日本代表、世界大会ベスト30に選出。ドラマ「大奥」（CX）、「霊媒探偵・城塚翡翠」「invert城塚翡翠 倒叙集」「Dr.チョコレート」（NTV/Hulu）、「顔に泥を塗る」「六本木クラス」（EX）、映画「極主夫道」、「解体キングダム」（NHK総合）、「しあわせ気分のフランス語」（NHKEテレ）、「新美の巨人たち」（TX）、「築き人」（BSテレ東 総合資格提供）などに出演するほか、「プレバト!!」（MBS/TBS)では水彩画等で才能を発揮するなど多方面で活躍の場を増やしている。多忙を極める中、2022年に最難関国家資格の一つである一級建築士試験に合格。

【総合資格学院 高実績の建築士講座の特徴】

■「人対人」による対面指導

難関試験だからこそ、「不明点がその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」など、効果・効率のよい学習が可能です。

■講義の中核となるプロの講師陣

「受講生全員合格」を目標に掲げ、目の前にいる受講生の悩みを的確に解決し、受講生一人ひとりに合格までの明確な道筋を示します。

■合格まで受講生一人ひとりを徹底サポート

教務スタッフを中心に学習進捗状況の把握、出席確認から学習アドバイス、さらにはモチベーションアップまで万全のサポートを実施。

■合格のノウハウを凝縮したオリジナル教材

試験の最新傾向や過去の出題傾向も徹底的に分析し、毎年改訂を行っています。

また延べ数十万にもおよぶ受講生の声を反映させているため圧倒的なわかりやすさも実現。

■知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の段階ごとに専用の教材を用意。

■合格実績日本一を達成し続ける製図指導

作図手順の指導を段階ごとに行い、作図途中の手元は講師が教室を巡回し確認します。

改善点はその場でアドバイスを実施し、きめ細かな添削も魅力。

【開講講座】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60863/table/95_1_2fead27d61207e084e8fd146234f6d09.jpg?v=202606141151 ]

▼総合資格学院 公式ホームページ(https://www.shikaku.co.jp/)

▼総合資格学院 公式X(https://x.com/shikaku_sogo)

▼総合資格学院 公式Instagram(https://www.instagram.com/sogoshikaku_official)

▼総合資格学院 公式LINE(https://lin.ee/bFS34qb)

▼総合資格学院 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCljaeqHlizgXdSRrlU9XYyg)

【会社概要】（2026年6月1日現在）

[所在地] 株式会社 総合資格 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル22階 [TEL] 03-3340-2810(代)

[所在地] 株式会社中部資格 愛知県名古屋市中区錦1-2-22 中部資格ビル [TEL] 052-202-1795(代)

[代表者] 佐藤 拓也 [設 立] 1987年1月

[従業員数] 684名 [資本金] 総合資格：1億円 [売上高] 135億円（2025年9月期）

[事業内容]各種国家資格受験講座の開催、各種セミナーの開催、教材の出版、法定講習の開催、人材事業

[URL] https://www.shikaku.co.jp