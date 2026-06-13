〈愛知・大府〉「父の日」半額！半額！半額！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、 2026年6月12日（金）~23日（火）の11日間（水曜日定休）当社の運営する下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛に於いて、「生ビール」「ハイボール」「レモンチューハイ」を通常の半額で提供いたします。

また、お酒のお供に相性バツグンな「ホルモン3種盛り」も通常980円を880円（パパ価格※税別）でご用意。おすすめは味噌ダレ。さらにつけダレに「おろしにんにく」を加えて食すと、最高の味わいです！昼も夜もOK！何杯飲んでも大丈夫！「お父さん、ありがとう」の気持ちを込めて家族みんなで乾杯しましょう！飲む人もうれしい。ごちそうする人もうれしい。家族もなんだかうれしい。そんな「ありがとう」のための半額です。日ごろの感謝の気持ちを伝える大切な月だからこそ、美味しいお肉を囲んで、楽しい時間を過ごしませんか？

「下村牛」は、三代にわたる80年の歴史と愛知県知事賞13連覇という輝かしい実績を誇る、生粋の黒毛和牛です。その魅力は、うま味成分であるグルタミン酸含有量が通常和牛の30倍含まれており、さらにオレイン酸豊富な脂で口の中でとろけるような食感を実現。肉質の柔らかさと濃厚な旨みが特徴です。

6/23（火）まで 半額！半額！半額！生ビール・ハイボール・レモンチューハイ！【「父の日」期間限定 「生ビール・ハイボール・レモンチューハイ 半額！」概要】

半額って、うれしい。でも、ありがとうが半額になるわけじゃない。お父さんに「ありがとう」って言うのは、ちょっと照れる。生ビールで。ハイボールで。レモンサワーで。その気持ちを伝えてみませんか。生ビール・ハイボール・レモンチューハイ何杯飲んでも半額！三代目下村牛でお待ちしています。

【 期 間 】2026年6月12日（金）~23日（火）

【対象商品】※店内飲食限定の企画です。

●生ビール（中）

600円（税込660円）→ 300円（税込330円）

●生ビール（大）

900円（税込990円）→ 450円（税込495円）

●ハイボール

500円（税込550円）→ 250円（税込275円）

●メガハイボール

700円（税込770円）→ 350円（税込385円）

●レモンチューハイ

500円（税込550円）→ 250円（税込275円）

【おすすめ商品】

ホルモン３種盛り 今だけこの価格！相性バツグン！「ホルモン３種盛り」

通常980円→880円（税込968円）

ビールのお供に相性抜群！特に“味噌ダレ”がおすすめですが、食べる際の「つけダレ」に“おろしにんにく”を加えると更に美味しさUPで最高です！また、「父の日」に因み、期間限定でパパ価格として880円（税別）でご提供します。

【下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛概要】

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

お席のご予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684