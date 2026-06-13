2026年6月11日【京都市役所前に人類みな麺類の新ブランドが誕生】背脂×にんにく×醤油のまぜそば専門店『人類みな麺類 背脂にんにく醤油まぜそば 京都店』グランドオープン！

UNCHI株式会社

UNCHI株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松村貴大）は、大阪で行列の絶えない人気ラーメンブランド「人類みな麺類」の新業態として、背脂×にんにく×醤油のまぜそば専門店『人類みな麺類 背脂にんにく醤油まぜそば 京都店』を、2026年6月11日（木）に京都市役所前にてグランドオープンいたします。

背脂×にんにく×醤油--麺と肉に、本能で食らいつく新時代のまぜそば

『人類みな麺類 背脂にんにく醤油まぜそば 京都店』の核心は、濃厚な背脂、国産の高級にんにく、深みのある人類みな麺類の醤油ダレが絡み合う「まぜそば」という新しいスタイルにあります。主役は麺と肉。特製だれでとろとろに仕上げた焼豚をのせ、卓上に並ぶ多くの調味料で自分だけの一杯へカスタマイズできる「好きな味を自分で作る時代」をコンセプトに掲げた、力強くも奥深い一杯です。

「味は一種類。ただし、完成形はお客様それぞれに」--このフィロソフィーのもと、トッピングや調味料の組み合わせ次第で全く異なる味わいが生まれるのが最大の魅力です。

メニュー

店舗詳細

<画像：メニュー>

店舗名：人類みな麺類 背脂にんにく醤油まぜそば 京都店

グランドオープン：2026年6月11日（木）

営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー21:30）

定休日：なし

住所：京都市中京区下丸屋町４０７

アクセス：京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩1分

人類みな麺類について

〈写真:らーめん原点〉

2012年4月12日に大阪・西中島にオープンして以来、週末50人以上の行列を作り続ける大阪を代表するラーメン店舗です。とろとろ極厚チャーシューと極太メンマが有名で全粒粉入りの自家製麺を使用した「醤油らーめん専門店」です。YouTubeで大阪行列ラーメン店として紹介されるなど、大阪名物のラーメン屋。

「人類みな麺類 宇宙へ!!!」

<写真:らーめん原点の食材をフリーズドライにしたもの><写真:ISS船内に取り入れられた様子(提供=JAXA/NASA)>

2023年11月、イーロン・マスク氏率いるSpaceX社のFalcon 9によりケネディ宇宙センターより打ち上げられた「らーめん原点」の食材は、史上初となる「食材の宇宙空間曝露」に挑戦しました。

気圧変化による破裂を防ぐため粉状に加工された食材は、ISS（国際宇宙ステーション）船外の地上約400km、秒速約7.9kmという環境下で、約10ヶ月間にわたり強烈な宇宙線や紫外線を浴び続けました。

2024年12月に地球へ帰還し、開封した結果、ラーメン特有の香りが持続していることが確認され、宇宙時代の食の可能性を示す貴重なデータが得られました。

UNCHI株式会社について

〈写真:週末の人類みな麺類 行列の様子〉

「ラーメンの力で世界をかえる」をミッションに「人類みな麺類」や「くそオヤジ最後のひとふり」「世界一暇なラーメン屋」など、行列のラーメンブランドを作り続け、2018年から海外に出店。NY・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ進出。2020年にはフランチャイズビジネスも開始し、コロナ禍でも20店舗以上の出店。

また、飲食店で売上に困っている店舗へ貢献するため、水と醤油だけで簡単にラーメンが作れるように開発されたブランド「じんめん」を、2020年夏に全国126店舗同時オープンするなど、事前活動も精力的に行う。

2022年11月には、戦争中のウクライナへ代表取締役 松村貴大が個人的に日清食品株式会社と共同開発した「人類みな麺類 めちゃうま貝だし醤油らーめん」を現地の人たちへ作りに行くなど、世界的に慈善活動をしています。

人類みな麺類 創業者 松村貴大からのコメント

〈写真:UNCHI株式会社 代表取締役:松村 貴大〉

皆さん、はじめまして。私は10歳の頃にらーめん屋を開業することを夢見て、24歳で開業することができました。そして今は「火星にラーメン屋を一番最初に出店する」ことを夢見て日々活動しています。

周りからは「面白い夢ですね」と、少し夢物語のような感覚で受けられることが多いです。しかし実際に私のブランドの食材が宇宙へ打ち上げられ、約10ヶ月の宇宙空間曝露を経て地球へ帰還。その軌跡を大阪・関西万博でお披露目できたことを、心から嬉しく思っています。まさに、火星への夢が一歩近づいた瞬間でした。

何かのワクワクが生まれたり、みなさんが自分の夢について考える時間が生まれることを目指して、UNCHI株式会社のミッション「ラーメンの力で世界をかえる」に今後もご注目ください。

X: https://x.com/jinrui_mina_men

YouTube: https://www.youtube.com/@unchi7592