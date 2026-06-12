【ABEMA】あす2026年6月13日（土）待望のファンミーティングで来日！韓国の人気俳優ユン・チャンヨン出演の人気作『ヤクザの俺が高校生になった』、『誰も知らない』など人気韓国ドラマを全話配信中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）に待望のファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優ユン・チャンヨン出演の人気作『ヤクザの俺が高校生になった』、『誰も知らない』らおすすめの人気韓国ドラマ計6作品を全話配信中です。なお、『六龍が飛ぶ』は6月14日（日）まで全話無料配信中です。

◆『ヤクザの俺が高校生になった』

高校生に憑依したヤクザと同級生が織りなす成長物語

大学進学を目指して勉強に励む暴力団のNo.2キム・ドゥクパル（イ・ソジン）は、ある日、組織の会長から跡を継いでほしいと頼まれ、ヤクザの道か大学進学かという人生の岐路に立たされます。そんな時、歩道橋から飛び降りようとする高校生をとっさに助けようとし、2人が衝突した拍子に魂が入れ替わってしまいます。本作でユン・チャンヨンは、ドゥクパルの魂が憑依した、いじめを受けていた高校生ソン・イホン役を熱演。イホンとして生きることになったドゥクパルが、いじめの加害者を懲らしめながら、周囲の人々との関係を探っていく痛快なストーリーです。イホンと友情を築いていく同級生チェ・セギョン（ボン・ジェヒョン）との関わりも見どころです。

◆『誰も知らない』

社会問題に斬り込んだミステリーとして高い評価を受けたヒューマンサスペンス

実績のみで警部に上り詰めた有能な刑事チャ・ヨンジン（キム・ソヒョン）は、高校時代に親友を「聖痕連続殺人事件」で亡くし、犯人を捕まえるために刑事になった過去を持ちます。事件が闇に葬られようとする中、彼女の唯一の友達である男子中学生コ・ウノ（アン・ジホ）がホテルの屋上から転落し、意識不明の重体に陥ってしまいます。事件が自殺未遂として処理されることに納得できないヨンジンは、ウノの担任教師イ・ソヌ（リュ・ドックァン）とともに真相究明に奔走します。ユン・チャンヨンは、転落事故で重体となるウノの同級生ドンミョン役を演じています。20年前の未解決事件と少年の転落事故、一見バラバラに見える2つの事件が次第につながっていく、新しい形のヒューマンミステリーです。

◆『医師ヨハン』

ペインクリニック科を舞台に描く本格メディカルドラマ

韓国メディカルドラマ史上初めて「痛み」にスポットを当てた本作。原因不明の激痛や慢性の痛みに苦しむ患者たちのエピソードを盛り込み、その原因をミステリータッチでスリリングに描き出します。患者を10秒見ただけで状態を把握する天才医師チャ・ヨハン（チソン）は、3年前に患者を安楽死させた罪で服役していましたが、出所後にハンセ病院の教授として復帰します。事故で父を救えなかったトラウマを抱えるカン・シヨン（イ・セヨン）はヨハンと出会い、再び医師としての道を歩み始めます。ユン・チャンヨンは、痛みをまったく感じない先天性無痛無汗症でありながら、後に激しいしびれと痛みを訴える高校生ギソク役として注目の演技を披露しています。

◆『六龍が飛ぶ』

朝鮮王朝建国の歴史を新たな角度から描き出したエンターテインメント超大作

高麗末期の14世紀、腐敗した高麗を終わらせて新たな国を建設するという志を持つチョン・ドジョン（キム・ミョンミン）の暗号に導かれ、のちに朝鮮第3代王となるイ・バンウォン（ユ・アイン）、朝鮮王朝の初代王イ・ソンゲ、貧しい暮らしに耐えながら村人を支えるプニ（シン・セギョン）ら6人の英雄“六龍”が集結します。彼らの苦悩と葛藤、そして新しい国づくりに賭ける希望と情熱を、息もつかせぬアクションと共に描き出した名作です。本作でユン・チャンヨンは、ピョン・ヨハン演じる高麗一の剣士イ・バンジ（タンセ）の少年時代を演じています。

◆『浪漫ドクター キム・サブ』

“神の手”と呼ばれた変わり者の天才外科医と若き医師たちの成長を描く

幼い頃、VIP患者を優先されて父を亡くしたことで、「命にも優先順位がある」という残酷な現実を知ったカン・ドンジュ（ユ・ヨンソク）は、出世を夢見て医師になりますが、VIP患者の手術に失敗して田舎のトルダム病院へ左遷されてしまいます。そこで彼は、かつて“神の手”と呼ばれた天才外科医でありながら、今は「キム・サブ」と名乗ってひっそりと暮らすプ・ヨンジュ（ハン・ソッキュ）や、初恋の先輩医師ユン・ソジョン（ソ・ヒョンジン）と再会し、真の医師とは何かを学んでいきます。ユン・チャンヨンは、父の死を通して現実の理不尽さを知る14歳のカン・ドンジュ（ユ・ヨンソク）の少年時代を熱演しています。

◆『30だけど17です』

17歳で時間が止まったままの2人が贈るヒーリングラブコメディ

17歳の時、天才バイオリニストを目指していたソリ（シン・ヘソン）に一目惚れしたウジン（ヤン・セジョン）は、自分のせいで彼女がバス事故に遭ったと思い込み、心を閉ざして生きてきました。一方、事故で昏睡状態に陥っていたソリは、13年後に奇跡的に目を覚まします。外見は30歳でも心は17歳のままの彼女はかつての家を訪ねますが、そこには冷血漢となった30歳のウジンが住んでいました。家族が見つかるまでという条件付きで始まった奇妙な同居生活の中で、お互いの正体に気づかないまま、13年越しに初恋が動き出します。本作でユン・チャンヨンは、事故当時の17歳のウジン役を演じています。

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■「ABEMA」ユン・チャンヨン出演作品 配信概要

『六龍が飛ぶ』 ※6月14日（日）まで全話無料配信中

配信ページURL：https://abema.go.link/8fhJ6

『誰も知らない』※1話～3話まで無料でご視聴いただけます。

配信ページURL：https://abema.go.link/f2T6j

『浪漫ドクターキム・サブ』※1話～3話まで無料でご視聴いただけます。

配信ページURL：https://abema.go.link/1Z0Q5

『ヤクザの俺が高校生になった』※1話～3話まで無料でご視聴いただけます。

配信ページURL：https://abema.go.link/s69qP

『医師ヨハン』※1話～3話まで無料でご視聴いただけます。

配信ページURL：https://abema.go.link/2XQVA

『30だけど17です』※1話～3話まで無料でご視聴いただけます。

配信ページURL：https://abema.go.link/841hH

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

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国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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