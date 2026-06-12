【アマゾン34％OFFタイムセール】13.4インチ高性能タブレット「U13 Pro」が29,900円！Android 16×Gemini AI対応、ハイエンド級スペックを特別価格で提供

深圳市道格创想电子商务有限公司U13 Pro 34％OFFタイムセール

DOOGEEは、Android 16を搭載した13.4インチ大画面タブレット「U13 Pro」を、【AMAZON】にて期間限定の特別価格で販売開始いたします。

「U13 Pro」は、13.4インチの大画面ディスプレイ、120Hz高リフレッシュレート、Gemini AI対応、36GB RAM＋256GB ROM、最大2TBのストレージ拡張、11000mAh大容量バッテリーを備えたWi-FiモデルのAndroidタブレットです。動画視聴、オンライン学習、電子書籍、ビジネス、在宅ワーク、ゲーム、資料閲覧など、幅広いシーンで快適に使用できます。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3636GSQ?th=1

セール概要

U13PRO イメージ図

■商品名

U13 Pro Android 16 タブレット

■通常価格

45,900円（税込）

■セール価格

29,900円（税込）

■割引率

約34％OFF

■販売期間

6.12-6.15

■販売形式

数量限定・先着順

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3636GSQ?th=1

大画面タブレット市場で注目の13.4インチモデル

U13 Proは、一般的な10インチクラスのタブレットを大きく上回る13.4インチディスプレイを採用。

映画鑑賞、電子書籍、オンライン授業、ビジネス資料閲覧、動画編集、AI活用など、多様な用途に対応するプレミアムクラスのAndroidタブレットです。

120Hz高リフレッシュレートにも対応しており、Web閲覧やSNSスクロール、ゲームプレイ時も滑らかな表示を実現します。

Android 16 × Gemini AI対応で次世代のタブレット体験

U13 ProはAndroid 16を搭載。

さらにGemini AIに対応し、文章作成、検索、翻訳、学習サポート、アイデア整理など、日常からビジネスまでAIを活用した新しいタブレット体験を提供します。

Google Playストアを利用できるGMS認証済みモデルのため、Googleアプリや人気アプリも安心して利用可能です。

36GB RAM＋256GB ROM搭載のハイスペック仕様

U13 Proは6GB物理RAMに加え、最大30GBのメモリ拡張機能に対応。

合計36GB RAMとして動作し、多数のアプリを同時に利用するマルチタスク環境でも快適な操作性を実現します。

ストレージは256GB ROMを標準搭載。

さらに最大2TBまでのmicroSDカード拡張に対応しており、写真、動画、ゲーム、ビジネスデータなどを余裕を持って保存できます。

高性能8コアCPU搭載でエンタメも仕事も快適

プロセッサーにはUnisoc T7300 オクタコアCPUを採用。

動画視聴、オンライン会議、資料作成、学習用途はもちろん、軽量ゲームやマルチタスク処理もスムーズにこなします。

大画面と高性能CPUの組み合わせにより、自宅でも外出先でも快適な作業環境を実現します。

Widevine L1対応でNetflixも高画質再生

U13 ProはWidevine L1認証を取得。

Netflix、Prime Video、YouTubeなどの動画コンテンツを高画質で楽しむことができます。

大画面ディスプレイと迫力あるサウンドにより、映画やドラマ鑑賞用タブレットとしても高い満足度を提供します。

11000mAh大容量バッテリー搭載

11000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の動画視聴や作業にも対応。

外出先での利用や出張、旅行、オンライン授業などでもバッテリー残量を気にせず使用できます。

また、Type-C充電とOTG機能にも対応し、利便性をさらに高めています。

Bluetooth 5.4・Wi-Fi 5・GPS対応

最新Bluetooth 5.4を採用し、ワイヤレスイヤホンやキーボード、マウスとの接続も安定。

Wi-Fi 5対応により高速通信を実現し、オンライン会議や動画ストリーミングも快適です。

さらにGPS、GLONASS、Galileo、BeiDouに対応しており、位置情報サービスも利用可能です。

顔認証・分割画面対応でビジネス用途にも最適

顔認証機能によりスムーズなロック解除を実現。

また、分割画面機能を活用することで、オンライン会議をしながら資料を確認するなど、生産性の高い使い方が可能です。

学習用タブレット、ビジネスタブレット、動画視聴用タブレットとして幅広いシーンで活躍します。

U13 Proは、13.4インチ大画面、Android 16、Gemini AI、36GB RAM、256GB ROM、120Hz高リフレッシュレート、11000mAh大容量バッテリーを兼ね備えたプレミアムAndroidタブレットです。

通常45,900円のハイエンドモデルを29,900円で購入できる今回のキャンペーンは、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとって見逃せない特別セールとなっています。

数量限定・先着順のため、購入を検討している方はお早めにご確認ください。