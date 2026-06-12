「もうHIFUだけに頼らない。」美容サロンの新たなリフトケアメニュー『HIFace(R)』、全国体験セミナー・オンライン商談を開始

美容業界が求めるリフトケアは、新しい時代へ

株式会社CBS

近年、美容市場では「リフトケア」に対する需要がますます高まっています。

フェイスラインの引き締めやハリ・ツヤ感への関心は年齢を問わず広がり、美容医療だけでなく美容サロンにおいても、高付加価値メニューとしてリフトケアを導入する店舗が増えています。

一方で、お客様が施術に求める価値は大きく変化しています。

以前は「効果が高ければよい」という考え方が中心でしたが、現在では、

・痛みや刺激が少ないこと

・安心して受けられること

・継続しやすいこと

・自然な美しさを目指せること

といった要素を重視する傾向が強くなっています。

美容サロン側にとっても、お客様に長く支持されるためには、「結果」だけを追求するのではなく、「安心感」と「継続性」を兼ね備えたメニューづくりが重要な経営課題となっています。

こうした市場ニーズに応えるため、株式会社CBS（北海道札幌市）は、業務用RF（高周波）美容機器「HIFace(R)（ハイフェース）」を開発しました。

「結果・安心感・収益性」を兼ね備えた次世代リフトケアメニューとして、全国の美容サロンへ新たな価値を提案しています。

リフトケア市場はいま変化している

美容医療や美容サロン市場では、リフトケアへの関心がこれまで以上に高まっています。

マスク生活の変化やオンラインコミュニケーションの定着、さらにはエイジングケアへの意識向上を背景に、フェイスラインや肌のハリ・ツヤを維持したいというニーズは年々拡大しています。

その一方で、お客様が施術に求める価値も変化しています。

現在では、

・痛みや刺激の強い施術は避けたい

・無理なく継続できるメニューを選びたい

・安心して受けられる施術であってほしい

・自然な美しさを長く維持したい

という考え方が広がっています。

また、美容サロンにとっても、新規集客だけではなく、既存顧客との関係性を深めながら継続来店につなげることが重要になっています。

そのため、これからのサロンには、「結果」「安心感」「継続しやすさ」を兼ね備えたリフトケアメニューが求められています。

こうした市場環境の変化を背景に、新しいリフトケア技術への注目が高まり、多くのサロンが次世代メニューの導入を検討しています。

サロン経営者が抱える3つの課題

市場が拡大する一方で、サロン経営者が抱える課題はより複雑になっています。

「効果が期待できる施術を提供したい」

「安心して継続できるメニューにしたい」

「売上につながるメニューを育てたい」

この3つを同時に実現することが、多くのサロンに共通するテーマとなっています。

■ 安心して提案できること

お客様が施術を選ぶ基準は、効果だけではありません。

施術中の刺激や施術後の不安など、安心して受けられるかどうかも重要な判断基準になっています。

サロンには、継続して提案できるメニューづくりが求められています。

■ 技術者に依存しないこと

優れたメニューであっても、担当スタッフによって結果に差が生じると、お客様満足度は安定しません。

人材不足や教育コストが課題となる中、誰が施術しても一定の品質を提供しやすい仕組みが重要になっています。

■ 客単価アップと継続率向上

物価や人件費の上昇により、「施術人数を増やす」だけの経営には限界があります。

これからは、高付加価値メニューによって客単価を高め、さらに継続率を向上させることで、安定した収益基盤を構築することが重要です。

今注目されるRF（高周波）テクノロジー

近年、美容業界では「結果」と「安心感」を両立する施術として、高周波（RF：Radio Frequency）を活用したリフトケアへの注目が高まっています。

HIFUが一点へエネルギーを集中させるアプローチであるのに対し、RF（高周波）は広範囲へ熱エネルギーを届け、肌をやさしく温めながらアプローチする技術です。

RF（高周波）の特性を活かした温感アプローチにより、心地よい施術体験を提供し、

・リフトケア

・ハリ・ツヤ感の向上

・肌の引き締め

・若々しい印象づくり

など、多様なメニュー構築をサポートします。

また、広い範囲へ均一に熱を伝える特性から、施術時の快適性や継続しやすさにもつながり、新しいリフトケアメニューとして期待されています。

現在、美容医療分野でも高周波技術は幅広く採用されており、その技術をサロン市場へ取り入れる動きが加速しています。

HIFace(R)が選ばれる理由

HIFaceは、「結果」「安心感」「操作性」「収益性」という、

美容サロンが求める4つの要素を高いレベルで兼ね備えた業務用RF美容機器です。

単に高周波を照射するだけではなく、導入しやすく、長く活用できることを重視して設計されています。

■ 6.78MHz RF高周波テクノロジー

HIFace最大の特長は、6.78MHzのRF高周波テクノロジーを採用していることです。

RF（高周波）の特性を活かした温感アプローチにより、

リフトケアやハリ・ツヤ感、引き締め感のある肌印象へ導く施術をサポートします。

■ 冷却機能搭載

水冷式冷却機能を搭載することで、刺激を抑えながら快適な施術を実現。

お客様にとって継続しやすい施術は、サロンにとってもリピート提案のしやすさにつながります。

■ シンプル操作

複雑な技術習得を必要とせず、スタッフ教育の負担を軽減。

担当者による施術品質のばらつきを抑え、サロン全体の生産性向上にも貢献します。

■ 高単価メニュー化をサポート

HIFaceは、高付加価値のリフトケアメニューを構築することで、新たな収益源づくりをサポートします。

継続提案やメンテナンスメニューとして活用することで、リピート率や顧客満足度の向上にもつながります。

こうした「技術力」「操作性」「収益性」のバランスが、

多くのサロンから支持される理由となっています。

月5名の施術が、サロン経営を変える。

サロン経営は、新規集客だけを追い続ける時代から、

一人ひとりのお客様との関係性を深める時代へと変化しています。

HIFaceは、高単価リフトケアメニューを通じて、

月数名の施術でも安定した売上づくりをサポートします。

例えば、客単価20,000円のメニューで月5名が利用した場合、月間約10万円の売上となります。

さらに回数券や継続メニューを組み合わせることで、新たな「売上の柱」となることが期待できます。

「結果が実感できる」「続けやすい」メニューは、お客様満足度だけでなく、

リピート率やLTV（顧客生涯価値）の向上にもつながり、長期的なサロン経営の安定化に貢献します。

まずは体験してから判断

美容機器の導入は、サロンにとって大きな投資です。

「実際の施術はどのようなものなのか」

「お客様の反応はどうなのか」

「自分のサロンで活用できるのか」

こうした疑問や不安を解消していただくため、

株式会社CBSでは全国各地でHIFace体験セミナーを開催しています。

体験セミナーでは、

・実機体験

・施術デモンストレーション

・導入事例の紹介

・収益モデルの解説

など、導入後を具体的にイメージできる内容をご案内しています。

機器の性能だけではなく、「どのように収益化していくか」まで理解できる実践的なセミナーです。

各会場とも事前予約制となります。

【事前予約制】HIFace体験セミナー :https://x.gd/xaYf2

遠方でも導入相談可能

「体験会に参加したいが会場が遠い」

「まずは詳しい話だけ聞いてみたい」

「自分のサロンで活用できるか知りたい」

こうしたサロンオーナー様の声に応えるため、オンライン商談も実施しています。

オンライン商談では、

・導入費用・導入プラン

・収益モデル・売上シミュレーション

・メニュー設計・価格設定

・集客・販促施策

・導入後の活用方法

まで個別にご相談いただけます。

PC・タブレット・スマートフォンから参加できるため、

全国どこからでも移動時間や交通費をかけることなく相談可能です。

「まずは情報収集から始めたい」という方にもご利用いただけます。

オンライン商談は事前予約制です。

【予約制】HIFace オンライン商談 :https://timerex.net/s/info_7742_cd02/d459254e/

次世代リフトケアをあなたのサロンへ

美容サロンに求められる価値は、「効果」だけではなく、「安心して続けられること」、そして「サロン経営に貢献すること」へと変化しています。

HIFaceは、その変化に応える次世代リフトケアメニューとして、全国の美容サロンへ新たな選択肢を提案します。

株式会社CBSでは、資料請求・全国体験セミナー・オンライン商談を随時受け付けています。

まずは実際にHIFaceをご体感いただき、その可能性をご確認ください。

会社概要

株式会社CBS

化粧品・美容機器の研究開発・製造・販売を行う美容メーカー。

北海道の自社工場による一貫生産体制を強みとし、全国の美容サロンへ高品質な商品とサービスを提供しています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社CBS

Mail：info@cbs-inc.co.jp

資料請求・お問合せ :https://cbs-inc.co.jp/contact/

【事前予約制】HIFace体験セミナー :https://x.gd/xaYf2

【予約制】HIFace オンライン商談 :https://timerex.net/s/info_7742_cd02/d459254e/

CBS ホームページ :https://cbs-inc.co.jp/

公式 Instagram :https://www.instagram.com/cbs_cosmetics/