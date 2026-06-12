航空宇宙品質マネジメントシステム「ＡＳ／ＥＮ９１２０」認証範囲の拡大に関するお知らせ

オーウエル株式会社

オーウエル株式会社（本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 川戸 康晴、以下 当社）はこの度、

航空認証の国際規格であります「ＡＳ／ＥＮ９１２０」の認証範囲を拡大し、浜松営業所を追加しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．認証取得の目的

航空宇宙関連の部品を製造している当社のお客様に対して、塗料供給の品質を確保するとともに、

今後の航空宇宙産業の発展を見据えた新たなビジネスの創造のため。

２．認証範囲変更（拡大）の内容

（１）適用規格：ＡＳ／ＥＮ９１２０

（２）認証範囲：１.東京店（品質マネジメントシステムの統括機能、品質保証部）

２.栃木営業所

３.浜松営業所 ※今回追加

（３）スコープ：栃木営業所、浜松営業所における航空、宇宙および防衛産業向けの塗料の販売活動

（４）認証番号：ＦＳ７２０７１４

（５）審査・認証機関：ＢＳＩ

（６）認証変更日：2026年6月11日

３．ＡＳ／ＥＮ９１２０の概要

ＡＳ／ＥＮ９１２０とは、品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００１）の要求事項に、

航空、宇宙、防衛分野に特有の要求事項を加えた、販売会社向けの品質マネジメントシステムです。

■オーウエル株式会社について

当社は1943年11月に大阪にて設立し、工業用塗料販売で国内トップクラスのコーティング関連事業を主として、自動車向け半導体部品やソフトウェア等を扱うエレクトロニクス関連事業をグローバルに展開する生産財商社です。「最適整合の創造」を企業理念に掲げ、10年後の目指す姿「グローバルブランドO-Wellの樹立」の実現・達成に向け、「ものづくり現場の発展・進化をリードし、持続可能な世界の創造・実現に貢献する」というビジョンのもと、提供価値を革新し、創造することで、さらに社会に貢献し続ける企業を目指しています。

＜会社概要＞

代表者 代表取締役社長 川戸康晴

設立 1943年11月8日

資本金 8億57百万円

所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号

従業員数 618名(2026年3月31日現在)

URL https://www.owell.co.jp/

以上