令和8年度スマートサービス展開支援事業

東京都

東京都は、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出す「スマート東京」の実現に向け、スマート東京先行実施エリアである西新宿において、西新宿先端サービス実装・産官学コンソーシアム（以下「西新宿コンソーシアム」）を設立し、産官学が連携して先端技術を活用したスマートサービスの都市実装を推進してきました。

この取組成果を都内の他エリアへ広げるため、西新宿コンソーシアム会員企業によるスマートサービスの創出や機能拡充、都内他エリアへの展開に向けた取組を支援する「スマートサービス展開支援事業」を令和７年度から実施しています。

このたび、令和８年度の「スマートサービス展開支援事業」について、支援対象となる事業とスマートサービス展開事業者を公募しますので、お知らせします。

公募する事業

西新宿に限らず都内の他エリアへの展開を見据え、各エリアが抱える課題や社会課題の解決につながり、今後の横展開も期待できるサービスの創出・機能拡充から展開までを行う事業を公募します。

公募する事業のテーマは、西新宿コンソーシアムの既存８つの分科会のテーマを基本とします。ただし、東京都のスマートシティ施策に合致する場合は、新たな分野でも応募できます。

なお、１事業者につき提案は１件とし、本事業の採択件数は４件程度を予定しています。

※ 分科会のテーマについては、西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/consortium/activity/)をご参照ください。

公募対象事業者

西新宿コンソーシアムに属する中小企業

※ 西新宿コンソーシアムへの参加申込方法については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/consortium/how_to_apply/)をご参照ください。

展開エリア

原則として西新宿以外の都内他エリアや他施設

支援の概要

採択された事業（以下、補助事業）の実施に必要な経費について、補助金を交付します。

補助率、補助上限額

補助率は補助対象経費の2分の1、かつ補助上限額は2,500万円とします。

補助事業の実施対象期間

補助金交付決定日から令和９年３月31日まで

事業者の役割

スケジュール（予定）

公募の詳細

- 補助事業の実施・進捗報告- 成果報告書の作成・提出- 東京都が要請するスマートシティ推進に向けた国内外発信への協力- 公募期間令和８年６月12日（金曜日）から同年７月８日（水曜日）- 応募意向表明令和８年６月12日（金曜日）から同年６月23日（火曜日）まで- 書類審査令和８年７月９日（木曜日）から同年７月１３日（月曜日）まで- プレゼン審査令和８年７月14日（火曜日）から同年７月1７日（金曜日）まで- 採択結果通知令和８年７月中旬に通知予定

詳しい応募要件や応募方法については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/deployment/)をご参照ください。

（参考）西新宿コンソーシアムについて

西新宿コンソーシアムの詳細やこれまでの取組については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

（参考）令和７年度スマートサービス展開支援事業採択事業者の事例

monoAI technology株式会社

事業名

XR技術を活用したユニバーサルコミュニケーションプロジェクト

展開エリア

都内の美術館、博物館等

ジョルダン株式会社

事業名

西新宿から「輸出」する移動起点の観光型スマートサービス事業

展開エリア

浅草

※ 展開事例の詳細などについては西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/deployment/case-studies/)をご参照ください。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

▲2050東京戦略【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課

電話：03-5320-7622

Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。

お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。