令和8年度スマートサービス展開支援事業
東京都は、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出す「スマート東京」の実現に向け、スマート東京先行実施エリアである西新宿において、西新宿先端サービス実装・産官学コンソーシアム（以下「西新宿コンソーシアム」）を設立し、産官学が連携して先端技術を活用したスマートサービスの都市実装を推進してきました。
この取組成果を都内の他エリアへ広げるため、西新宿コンソーシアム会員企業によるスマートサービスの創出や機能拡充、都内他エリアへの展開に向けた取組を支援する「スマートサービス展開支援事業」を令和７年度から実施しています。
このたび、令和８年度の「スマートサービス展開支援事業」について、支援対象となる事業とスマートサービス展開事業者を公募しますので、お知らせします。
公募する事業
西新宿に限らず都内の他エリアへの展開を見据え、各エリアが抱える課題や社会課題の解決につながり、今後の横展開も期待できるサービスの創出・機能拡充から展開までを行う事業を公募します。
公募する事業のテーマは、西新宿コンソーシアムの既存８つの分科会のテーマを基本とします。ただし、東京都のスマートシティ施策に合致する場合は、新たな分野でも応募できます。
なお、１事業者につき提案は１件とし、本事業の採択件数は４件程度を予定しています。
※ 分科会のテーマについては、西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/consortium/activity/)をご参照ください。
公募対象事業者
西新宿コンソーシアムに属する中小企業
※ 西新宿コンソーシアムへの参加申込方法については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/consortium/how_to_apply/)をご参照ください。
展開エリア
原則として西新宿以外の都内他エリアや他施設
支援の概要
採択された事業（以下、補助事業）の実施に必要な経費について、補助金を交付します。
補助率、補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1、かつ補助上限額は2,500万円とします。
補助事業の実施対象期間
補助金交付決定日から令和９年３月31日まで
事業者の役割- 補助事業の実施・進捗報告
- 成果報告書の作成・提出
- 東京都が要請するスマートシティ推進に向けた国内外発信への協力
スケジュール（予定）- 公募期間
令和８年６月12日（金曜日）から同年７月８日（水曜日）
- 応募意向表明
令和８年６月12日（金曜日）から同年６月23日（火曜日）まで
- 書類審査
令和８年７月９日（木曜日）から同年７月１３日（月曜日）まで
- プレゼン審査
令和８年７月14日（火曜日）から同年７月1７日（金曜日）まで
- 採択結果通知
令和８年７月中旬に通知予定
公募の詳細
詳しい応募要件や応募方法については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/deployment/)をご参照ください。
（参考）西新宿コンソーシアムについて
西新宿コンソーシアムの詳細やこれまでの取組については西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。
（参考）令和７年度スマートサービス展開支援事業採択事業者の事例monoAI technology株式会社
事業名
XR技術を活用したユニバーサルコミュニケーションプロジェクト
展開エリア
都内の美術館、博物館等
ジョルダン株式会社
事業名
西新宿から「輸出」する移動起点の観光型スマートサービス事業
展開エリア
浅草
※ 展開事例の詳細などについては西新宿コンソーシアムホームページ(https://www.5gconsortium.metro.tokyo.lg.jp/deployment/case-studies/)をご参照ください。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」
▲2050東京戦略
【問合せ先】東京都デジタルサービス局
デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課
電話：03-5320-7622
Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp
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