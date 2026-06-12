丸善ジュンク堂丸の内本店で、ふりがながあるから子供も大人も楽しめる「ルビフル本」フェアを開催中！

一般財団法人ルビ財団

社会にふりがな（ルビ）を適切に増やすことで、あらゆる人が学びやすく、多文化が共生する「ルビフル」な社会づくりを目指す一般財団法人ルビ財団（所在地：東京都港区、代表理事：伊藤 豊、以下「ルビ財団」）は、丸善ジュンク堂書店 丸善 丸の内本店において、「ルビフル本」フェアが開催されていることをお知らせします。

日本語は、漢字が読めなければ内容を理解しづらく、アルファベットで書かれた英単語と比べて辞書をひくことも難しいことから、読めない漢字の存在が、読書のハードルとなってしまうことがあります。ルビ財団では、書籍にルビが適切に振られていれば、子どもたちや漢字が苦手な人でも興味のある分野の本を読むことができ、可能性を広げることができると考え、ふりがな（ルビ）が多く振られた「ルビフル本」の選書活動に取り組んでいます。

丸善ジュンク堂書店では、2025年12月より「ルビフル本」の常設コーナーを設置し、子どもから大人まで幅広い読者が自分に合った本と出会える環境づくりに取り組んでいます。

このたび、6月2日の「ルビの日」を記念して、「ルビフル本」フェアを開催しています。会場では、さまざまなジャンルのルビフル本約200タイトルを「総ルビ」「ルビ多め」「ちょいルビ」に分類して紹介しているほか、「ルビフル大賞2026」の受賞作品も展示しています。

◆ルビフル本フェア 概要

開催期間：2026年6月1日～6月30日予定

開催場所：丸善 丸の内本店（丸の内オアゾ） 3F ミュージアムゾーン

取扱い商品：ルビフル本をおよそ200タイトル

「総ルビ」「ルビ多め」「ちょいルビ」で分類しています

◆ルビフル大賞について

ルビフル大賞は、「ルビ（ふりがな）があるからこそ届いた一冊」を称える賞です。

本を読むうえでの難しさは、内容そのものだけでなく「漢字が読めない」ことにもあります。ルビはその壁を取り除き、より多くの人に読書の機会をひらきます。

本賞では、ルビが多く振られていることで「読める人」の広がりを生み出している本に光を当てます。

▼ルビフル大賞2026受賞作品

https://rubyful.rubizaidan.jp/rubyfullaward2026_award





◆一般財団法人 ルビ財団 概要

出版物及びデジタルコンテンツにおけるルビの普及・活用を促進することにより、 国語能力及び知的好奇心・思考力の向上に寄与するとともに、外国人や障害のある人を含むあらゆる人の暮らしやすい多文化共生の社会づくりに寄与することを目指しています。

所在地：東京都港区新橋2-5-2 goodoffice 新橋

設立：2023年5月24日

代表理事：伊藤 豊

URL：https://rubizaidan.jp/



