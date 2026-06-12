2026年6月6日(土) 卓球ドリームフェスタ2026を開催しました！

T.T彩たま株式会社

2026年6月6日(土)に戸田市スポーツセンターにて卓球ドリームフェスタ2026を実施いたしました。



【主催：埼玉県、T.T彩たま株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】

【共催：戸田市 後援：戸田市教育委員会】



T.T彩たまから有延大夢(たいむ)選手と坪井勇磨選手による卓球講習会を実施いたしました。



2選手による技術指導やエキシビジョンマッチなど

年齢や卓球の経験・未経験問わず、卓球を通して約200名の皆さんと交流を深めました。

会場内ではあいおいニッセイ同和損害保険株式会社様のご協力でお子さんにも楽しんで頂ける交通安全のぬりえ体験や交通安全マップの展示を通して、交通安全の呼びかけを行いました。



また、第1部には、大野元裕埼玉県知事・菅原文仁戸田市長にもご来場を頂きました。



ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！

また、運営サポートをしてくださった戸田市卓球連盟の皆さま、ありがとうございました。

＜イベントの様子＞

第1部記念撮影第2部記念撮影エキシビジョンマッチの様子エキシビジョンマッチでは2選手のスパープレーで会場が歓声で包まれました。卓球未経験の参加者に打ち方を教える坪井勇磨選手経験者の技術的課題に対して答える有延大夢選手交通安全マップの展示交通安全に関するぬりえ体験

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/