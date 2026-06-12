関西の優良企業特集「選ばれる企業-関西100-」に株式会社和泉管工が選出。創業35年、安心を支える技術と礼儀で暮らしの“当たり前”を守る、設備工事のプロのインタビューを公開

■ 関西の優良企業を厳選する「選ばれる企業-関西100-」とは

株式会社ラフリエ

「選ばれる企業-関西100-」（運営：株式会社ラフリエ）は、関西経済の発展に寄与し、永続的な成長を遂げる100の優良企業および経営者を顕彰する推薦制ビジネスプラットフォームです。

本選出は完全推薦制を貫いており、企業側からの公募・申請は原則として排除。価値ある100社のみを厳選・掲載しています。

独自の評価軸で選ばれた企業・経営者の本質にインタビューで迫り、その知られざる経営哲学を余すことなくお伝えします。

給排水衛生設備工事や管更生工事の分野において、卓越した技術力と誠実な施工で大手元請け企業からも厚い信頼を集める、株式会社和泉管工（本社：大阪府堺市、代表取締役：笠原悟志）を選出し、特設サイトにてインタビュー記事を公開したことをお知らせいたします。

関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」公式サイトはこちら(https://erabareru-kansai.com/)

■ 株式会社和泉管工「選ばれる企業-関西100-」選出の背景

同社は1991年の創業以来、35年にわたり給排水衛生設備工事や施工管理、管更生工事を一貫して手がけ、関西の大手元請け企業からも厚い信頼を獲得している優良企業です。 現場での「礼儀・挨拶・整理整頓」を徹底する誠実な姿勢に加え、他社が敬遠する難工事に挑む確かな技術力と実行力がプロとして高く評価され、今回の選出へと至りました。

■ インタビューの見どころ

株式会社和泉管工 代表・笠原氏

1. 仲間5人で歩み出した、ゼロからの創業ストーリー

想いを同じくした5人の仲間たちと、お客様も仕事もゼロの状態からスタートした創業期。無我夢中で技術を磨き、全員で資格を取得しながら歩んできた歴史や、創業時のメンバーが今も現役の幹部として会社を支え続ける強固な絆の裏側。

2. どんなに難しい現場でも「無理」と言わずに挑み続ける「現場力」

台風上陸時の大型施設における過酷な排水管更生工事のエピソードを交え、他社が手を引くような難工事でも全員が常に90点以上を目指して円滑に完工させる、圧倒的なチーム力と高い技術力の裏側。

3. 「自分がされたらどう思うか」を徹底する、信頼を生む礼儀と細部への気配り

マンション住民や管理会社からの高い信頼の背景にある、丁寧な養生や挨拶の徹底。さらに「道具や車両を常に清潔に保つ」といった、細部へのこだわりがもたらす安心感と経営哲学。

4. 老朽化時代における専門家としての役割と未来への展望

高度経済成長期に建てられたマンション等の配管更新期を見据え、既存の配管を活かしてわずか1日で復旧させる「内面ライニング工法」への需要の高まりや、時代に応じた資格取得・体制づくりへの取り組み。

35年という歴史の中で培われた圧倒的な給排水設備工事・管更生工事の「現場力」と、関わるすべての人への「礼儀」を徹底する経営哲学。今回のインタビューは、確かな技術の先にある「人と人のつながり」を大切にする、株式会社和泉管工の魅力が凝縮された内容となっています。

関西エリアで信頼される同社の歩みや施工へのこだわりは、下記URLよりご覧いただけます。

株式会社和泉管工│選ばれる企業-関西100-選出のインタビューはこちら(https://erabareru-kansai.com/interview/izumikankou/)

■ 「選ばれる企業-関西100-」取材班より

インタビューで想いを語る笠原氏

今回のインタビューを通じて、同社が35年もの間、拡大路線や特別な宣伝を選ばず「目の前のお客様への誠実さ」を愚直に貫いてきた理由が深く伝わります。他社が断るような過酷な難工事にチーム一丸で挑み、完工後に涙を流したというエピソードからは、ビジネスの枠を超えたプロとしての強い誇りと、仲間との固い絆を感じずにはいられません。

礼儀や整理整頓といった「当たり前の基準」を妥協なく積み重ねることで、関西の大手元請け企業や住民の皆さまから選ばれ続けてきた同社の真摯な姿を、「選ばれる企業-関西100-」スタッフ一同、これからも大きな期待と共に追い続けてまいります。

・会社概要

会社名：株式会社和泉管工

代表取締役：笠原 悟志

住所：大阪府堺市中区土師町3丁33番7号

電話番号：072-270-3316

事業内容：給排水衛生設備工事、施工・管理、管更生工事一式、リフォーム・内装工事一式

ホームページURL：https://izumikankou.com/(https://izumikankou.com/)

・「選ばれる企業-関西100-」 運営会社

会社名：株式会社ラフリエ

所在地：大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル5階

ホームページURL：https://www.laugh-lier.co.jp/(https://www.laugh-lier.co.jp/)

関西の優良企業紹介サイト「選ばれる企業-関西100-」公式サイト(https://erabareru-kansai.com/)