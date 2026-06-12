2026年6月9日、米クリスティーズがニューヨークで開催したオークションで、出品作として史上最大とされる31.62カラットのファンシーブルーダイヤモンド「Azure Blue」が約830万ドル(約13億円)で落札されました。合成ダイヤモンドの普及で価格の二極化が進むなか、希少な天然石の価値が際立つ結果となっています。

こうした市場の変化を受け、株式会社Tieel(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:髙源 雅洋)が運営する宝石買取専門店「おもいお」は、GIA資格保持者による天然ダイヤモンド・カラーストーンの査定体制を強化しています。

■史上最大のファンシーブルーダイヤが落札 二極化するダイヤモンド市場で際立つ希少性

https://omoio.co.jp/column/blue-diamond-auction-natural-vs-lab-grown

2026年6月9日、米クリスティーズがニューヨークで開催したオークションにおいて、31.62カラットのファンシーブルーダイヤモンド「Azure Blue(アジュールブルー)」が約830万ドル(約13億円)で落札されました。

出品されたファンシーブルーとして史上最大とされ、事前予想(650万～850万ドル)の上限に迫る結果となりました。同じオークションでは、5.04カラットのファンシービビッドブルーも約810万ドルで成約しています。

出典:Only Natural Diamonds(2026年6月9日):https://www.naturaldiamonds.com/historic-diamonds/azure-blue-diamond/ ※円換算は2026年6月時点の為替レートに基づく概算です。

この高値の背景には、ダイヤモンド市場で進む「二極化」があります。

普及した合成ダイヤ(ラボグロウンダイヤモンド)は価格が下がっており、1カラットあたりの相場は数年前の3分の1程度まで下落したと報じられ、米国では婚約指輪の過半数が合成石になったとの調査もあります。

一方で、ブルーダイヤモンドのような希少な天然石は、限られた産出量と唯一性から価値がむしろ際立っています。経済メディアのブルームバーグも市場の構造変化を伝えており、「量産される石」と「希少な天然石」とで評価が分かれる局面に入っています。

■国内の宝石オーナーに広がる「天然か合成か」という新たな課題

ダイヤモンドの二極化は、海外市場だけの話ではありません。合成ダイヤモンドは見た目や輝きが天然石とほとんど変わらず、専門的な機材を用いなければ判別が難しいとされています。

そのため、鑑別書が手元にないお品物や古いデザインのジュエリーでは、天然か合成かが分からないまま保管されているケースも少なくありません。二極化が進む市場では、天然か合成か、また色や産地によって評価が大きく変わります。

国内でも、相続や生前整理をきっかけに手元の宝石を見直す動きが広がり、その価値を正しく把握したいという関心が高まるなか、二次流通における適正な評価へのニーズが強まっています。

■「おもいお」が天然ダイヤ・カラーストーンの査定体制を強化

こうした市場背景を受け、宝石買取専門店「おもいお」では、天然ダイヤモンドおよびカラーダイヤモンド・カラーストーンの査定体制を強化しており、以下の3点を軸としています。

・GIA-GG資格を保有する鑑定士による、天然石と合成石の判別および品質の確認 ・カラーダイヤモンドやカラーストーンの産地・加熱処理の有無まで踏み込んだ評価 ・アジア・欧米の販路と連動したリアルタイム相場の反映

ブルーやピンクのカラーダイヤモンド、サファイアやエメラルドなどのカラーストーンは、専門性によって評価が分かれやすい分野となります。おもいおは、石ごとの個性に目を向けながら、丁寧な査定を心がけています。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回のオークション結果は、希少な天然石の価値が改めて見直されていることを示しています。合成ダイヤモンドが広く普及し、見た目だけでは天然との違いが分かりにくくなったことで、石の評価基準そのものが変化しております。

同じように見えるダイヤモンドやカラーストーンでも、天然か合成か、また色や産地によって市場での評価は大きく分かれ、以前の評価と現在の評価が異なるケースも見られます。お手元の宝石については、まず現在の価値を確認していただくことが、これからの判断の手がかりになると考えています。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、ダイヤモンド・ルビー・サファイア・エメラルドなどの宝石をはじめ、ブランドジュエリーや貴金属まで幅広く査定する買取専門店です。店頭買取のほか、LINE査定・宅配買取・出張買取に対応しています。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応)

・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:30～19:30(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 髙源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp