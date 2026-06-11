ミツウロコグループホールディングス所属、プロゴルファー セキ・ユウティン選手女子ゴルフJLPGAツアー「リゾートトラスト レディス」で3位入賞

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社が所属契約を締結しているプロゴルファー セキ・ユウティン選手が、女子ゴルフJLPGAツアー「リゾートトラスト レディス」（2026年5月28日～31日／福島県・グランディ那須白河ゴルフクラブ）において、通算9アンダーで3位入賞を果たしました。

※セキ・ユウティン選手本人提供

セキ・ユウティン選手は4日間を通じて安定したプレーを見せ、最終日にはスコアを伸ばし、上位での競り合いを演じるなど、存在感を示しました。

【セキ・ユウティン選手コメント】

リゾートトラスト レディスで単独3位を獲得できたことはとても嬉しいです。

これは自分自身とチームの長期間にわたる努力に対する一つの評価です。

次はシード権や優勝を目指すという、より大きな挑戦になりますが、これからも毎回の訓練をしっかり行い、皆様にさらなる良い結果を届けられるよう頑張ります。

【Instagram：セキ・ユウティン選手】

https://www.instagram.com/shi_yuting35/

ミツウロコグループはセキ・ユウティン選手のさらなる幅広い活躍を応援してまいります。

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