ミツウロコグループホールディングス所属、プロゴルファー セキ・ユウティン選手女子ゴルフJLPGAツアー「リゾートトラスト レディス」で3位入賞
株式会社ミツウロコグループホールディングス
※セキ・ユウティン選手本人提供
当社が所属契約を締結しているプロゴルファー セキ・ユウティン選手が、女子ゴルフJLPGAツアー「リゾートトラスト レディス」（2026年5月28日～31日／福島県・グランディ那須白河ゴルフクラブ）において、通算9アンダーで3位入賞を果たしました。
※セキ・ユウティン選手本人提供
セキ・ユウティン選手は4日間を通じて安定したプレーを見せ、最終日にはスコアを伸ばし、上位での競り合いを演じるなど、存在感を示しました。
【セキ・ユウティン選手コメント】
リゾートトラスト レディスで単独3位を獲得できたことはとても嬉しいです。
これは自分自身とチームの長期間にわたる努力に対する一つの評価です。
次はシード権や優勝を目指すという、より大きな挑戦になりますが、これからも毎回の訓練をしっかり行い、皆様にさらなる良い結果を届けられるよう頑張ります。
【Instagram：セキ・ユウティン選手】
https://www.instagram.com/shi_yuting35/
ミツウロコグループはセキ・ユウティン選手のさらなる幅広い活躍を応援してまいります。
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