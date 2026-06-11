忙しい大人のための“今日だけできる習い事”予約サイト「Giriko」始動

株式会社JGS

株式会社JGSは、24時間以内に参加できる習い事・体験レッスンを探して予約できるサービス「Giriko」を開始いたします。

「何か始めたいけれど、続けられるか不安」

「習い事に通い続けるのがなんだかストレスに感じてしまう」

「急に空いた時間を、自分のために使いたい」

Girikoは、そんな忙しい大人に向けて、“今日できること”から気軽に始められる習い事予約サービスです。ヨガ、ピラティス、ゴルフ、パーソナルトレーニング、さまざまなジャンルのレッスンを、空いた時間に合わせて都度予約できます。月額契約や長期継続を前提とせず、「今日行ける」「今日やってみたい」という気持ちを大切にしたサービスです。

Girikoが目指すもの

大人になると、仕事や家庭を優先する毎日の中で、自分のための時間は後回しになりがちです。

一方で、

「何か趣味を見つけたい」

「体を動かしたい」

「新しい場所に行ってみたい」

「少しだけ気分を変えたい」

と思っている人は少なくありません。

Girikoは、そんな気持ちを大げさな挑戦にせず、“今日の小さな楽しみ”として叶えられる場所を目指しています。



App Store : https://apps.apple.com/jp/app/giriko/id6759030101

ブラウザ版：https://giriko.jp