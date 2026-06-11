【6/17登壇】訪問看護の助成金セミナー｜確実な資金調達と処遇改善を実現

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、2026年6月17日（水）より開催される株式会社ゼスト主催のオンラインセミナー『【訪問看護向け】訪問看護運営で使える助成金・補助金最新情報』に、本会執行役員の岩永 真林が登壇することをお知らせします。

■ セミナー登壇の背景と内容

「職場環境改善・DX化の必要性は痛感しているが、原資の捻出が厳しい」「結局自社で使える補助金や助成金がわからない」「手続きが面倒くさそう」--。 訪問看護の経営者や管理者の皆様が抱えるこうした課題を解決するため、本セミナーでは、自社で「今」使える最新の助成金・補助金情報とその具体的な申請方法について分かりやすく解説します。 制度への理解を深め、確実な資金調達や職場環境の改善へとつなげる実践的なノウハウをお伝えし、事業運営の安定化とスタッフが働きやすい環境を実現するためのヒントをご提供します。

内容のポイント- 最新の補助金・助成金トレンド: 訪問看護ステーションが「今」申請できる助成金・補助金の全体像と最新情報をわかりやすく解説。- 確実な資金調達に向けた実践ノウハウ: 複雑な制度を紐解き、審査通過・採択率を上げるための具体的な申請のポイントや注意点を伝授。- 課題別フル活用ガイド: 「ICT導入」「スタッフの安全確保・熱中症対策」など、事業所の目的に合わせた助成金の具体的な解決手法。

明日からすぐにアクションを起こせる実践的な知見を提供いたします。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- 費用を抑えて、システム導入や職場環境の改善をしたい方- 忙しくて、自社で使える補助金をイチから調べる時間がない方- スタッフの負担を減らし、離職防止や採用強化を進めたい方- セミナー名：【訪問看護向け】訪問看護運営で使える助成金・補助金最新情報 ～ ICT導入からスタッフの安全確保・熱中症対策までフル活用ガイド～- 開催日時： 2026年6月17日（水） 18:00～19:00 ※リアルタイム開催2026年6月23日（火） 19:00～20:00 ※アーカイブ開催2026年6月24日（水） 13:00～14:00 ※アーカイブ開催- 参加費用：無料 開催方法：オンライン配信（Zoomウェビナー）- 定員：100名様 申込締切：2026年6月24日（水） 12:00

▼ 詳細・お申し込みはこちら（外部サイト）

https://zest.jp/seminar/2026/grantsandsubsidies_home-visitnursing

■ 登壇者プロフィール

岩永 真林（いわなが まさき）

一般社団法人日本男性看護師會 執行役員

理学療法学科、看護補助者、ライフセーバー、介護現場を経て看護師となる。訪問看護では精神・小児を含む500事例以上を実践。現在は訪問看護ステーションのアドバイザリーや研修を行う傍ら、経済産業省と保険外訪問看護やケアプランのガイドライン構築に携わる。また、厚生労働省へ看護補助者の会についての必要性を提言し設立。現在は訪問看護の交通安全について研究中。

■ 本会への直接のご相談・サービス導入について

本会では、職場環境整備に向けた補助金申請支援や産業保健支援、両立支援サポートに関する直接のご依頼・ご相談を随時受け付けております。

自社の課題に合わせた個別のご提案をご希望の法人様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼ サービス詳細・お問い合わせ窓口（日本男性看護師會）

info@nursemen.net

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

▶︎ 詳細・ご入会はこちらhttps://gkb.jp/s/jmns/application(https://gkb.jp/s/jmns/application)

■ 「看護職賠償責任保険」のご案内

「看護職賠償責任保険」にご加入いただけます。

・対人賠償、刑事弁護士費用も補償

・「会費＋保険代」では、業界最安価格帯（無料会員登録で加入可）

万が一のトラブルからご自身の身とキャリアを守るために、ぜひご活用ください。

▶︎ 詳細・お申し込みはこちら https://nursemen.net/hoken/(https://nursemen.net/hoken/)

■ 医療機関・企業様とのタイアップ募集について

本会では、「Nursing for Nurses（看護師のための看護）」の理念に賛同いただける医療機関や企業様とのパートナーシップを随時募集しております。

・医療機関・病院関係者様へ

看護師の採用・定着支援、現場を熟知した専門家による産業保健支援（ペイハラ対策・離職防止・メンタルケア）、働きやすい職場環境づくりのコンサルティング、現職看護師向けのリスキリング研修など、組織課題の解決をサポートいたします。

・企業様へ

看護DXの推進、医療従事者向け製品の開発・監修、共同セミナーの開催、本会ネットワークを活用したマーケティング支援など、現場視点でのソリューション提供が可能です。