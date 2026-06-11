コンフィデンス・インターワークス「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」にて『エグゼクティブ部門』MVPを受賞

株式会社コンフィデンス・インターワークス

エグゼクティブ・ハイクラス向け転職支援サービスを運営する株式会社コンフィデンス・インターワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澤岻 宣之、以下「コンフィデンス・インターワークス」）は、転職サイト「ビズリーチ」主催の「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」において、当社コンサルタント小谷 新が『エグゼクティブ部門』のMVPを受賞したことをお知らせします。

本アワードは、ビズリーチに登録する9,700名超のヘッドハンターの中から、実績と会員評価をもとに選出されるもので、小谷はエグゼクティブ領域における転職支援実績が評価されました。

■「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」について

ビズリーチに登録する9,700名以上（2026年1月末時点）のヘッドハンターのうち、「活動実績」と「会員からの評価」の2つを評価軸として算出されるヘッドハンタースコアをもとに、総合的に優秀な結果を残したヘッドハンターに贈られるアワードです。

全12部門の「MVP」と「殿堂入り」で構成され、本年度は12名が選出されました。

■受賞者コメント エグゼクティブ専門コンサルタント 小谷 新

このたびは栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。

私が一貫して重視してきたのは、内定獲得という短期的な成果ではなく、その意思決定が候補者のキャリアと企業の成長の双方にとって、中長期的な価値創出につながるかどうかです。

エグゼクティブ・管理職層の転職は、個人のキャリア選択であると同時に、企業の競争力や事業成長にも影響を与える重要な経営判断です。だからこそ、候補者の経験・志向と企業が求める役割や期待を精緻に重ね合わせ、転職すべきかどうかの判断から入社後の活躍まで見据えた支援を大切にしてきました。

今回の受賞を励みに、今後も候補者と企業双方にとって意義ある意思決定に伴走し、価値創出に貢献してまいります。

■受賞者プロフィール

人材紹介歴20年以上、累計600名超の入社実績。直近5年の決定者の95％以上がマネージャークラスかつ年収1,000万円以上のエグゼクティブ・管理職層。コンサルティングファーム、成長企業、事業会社の経営幹部ポジションまで業界横断で支援。採用企業には中長期で活躍する人材の精緻なマッチングを、ハイクラス求職者には入社後の活躍と市場価値向上まで見据えた転職判断設計を強みとする。採用企業・候補者双方の中長期的な価値最大化を追求している。

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■会社概要

商号 ：株式会社コンフィデンス・インターワークス https://ciw.jp/

市場 ：グロース市場 証券コード7374

代表者 ：代表取締役社長 澤岻 宣之

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目19番1号 ビッグス新宿ビル10階

設立 ：2014年8月

事業内容：HRソリューション事業（人材派遣・受託・人材紹介）、メディア&ソリューション事業

資本金 ：535,922千円（2026年3月現在）