大阪・関西万博の給水スポットが大阪府高石市の全小中学校10校へ移設

株式会社OSGコーポレーション

株式会社OSGコーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田啓輔、以下「OSGコーポレーション」）は、当社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博で使用された給水機（給水スポット）を、大阪府高石市の全小中学校10校に移設いたしました。本取り組みは、児童・生徒の「熱中症予防対策」に加え、「マイボトル利用の習慣化」を通じた環境教育の推進を目的として導入されました。大阪・関西万博会場で役目を終えた設備を教育現場へ継承することで、「レガシーの社会実装」と「次世代への環境教育」を同時に実現した取り組みとなります。

また、2026年6月2日（火）には、市立加茂小学校において給水スポットの除幕式を開催するとともに、小学４年生を対象とした体験型教育プログラム「ステハジ」環境授業も実施いたしました。

除幕式後の給水スポット前での記念撮影

大阪・関西万博の給水スポットを高石市の全小中学校10校へ設置

大阪府高石市では、大阪・関西万博で使用された給水機（給水スポット）を市内すべての小中学校10校へ設置いたしました。

児童・生徒が持参したマイボトル（水筒）の飲料が無くなった場合でも、いつでも冷たい水を補給できることから、「熱中症予防対策」としての活用が期待されています。さらに、給水機に内蔵された「給水カウンター」で給水回数が計測されることで、環境へのアクションが可視化され、マイボトル利用の習慣化といった環境教育にも活用できる点から、全校への設置にいたりました。早速、子どもたちはマイボトルを持って給水を行い「水が冷たくておいしかった。学校のみんなで大切に使っていきたい」などと話していました。

この給水機設置の財源には、「こども達のために」と寄贈された寄付金「三宅みらい教育基金」が活用されました。

「ステハジ」環境授業小学4年生を対象に出張授業「ステハジ」環境授業を実施

2026年6月2日（火）市立加茂小学校の除幕式の前には、小学４年生の全児童を対象とした体験型の環境教育授業「ステハジ」環境授業を実施いたしました。この授業では、「海洋プラスチックごみ問題」や、「地球温暖化」などの内容について子どもたちと一緒に考えを深めました。

また、体験授業では過去の「ステハジ」ビーチクリーン活動で回収したプラスチックごみを使った「プラ干狩り体験」（※潮干狩りのようにザルとスコップを使って砂浜に埋まったプラスチックごみを回収するビーチクリーン）を実施いたしました。子どもたちは、用意された砂浜に混ざったプラスチックごみを実際に手に取りながら、授業で聞いた内容の振り返りを行いました。

「ステハジ」プラ干狩り体験

「海洋プラスチックごみ」を体験

「ステハジ」環境授業の気づき

大阪・関西万博での４つのエビデンス

OSGコーポレーションは「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博において給水機52台を設置いたしました。本取り組みは、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的としたものです。

その結果、４つのエビデンスが示されました。

・サステナブル（給水）体験回数：1,200万回／CO2削減量：約1,000ｔ

・ペットボトル容器での給水から、半数以上がマイボトルで給水する行動変容

・万博会場内のプラスチックごみ：想定の半減

・会期内、会場での熱中症による死亡事故0件

また、これらの取り組みは「ステハジ」プロジェクトに賛同する共創メンバー（企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブ）508団体との連携によって実現したものです。

大阪・関西万博での給水スポット

給水スポット設置後の児童の給水

「ステハジ」プロジェクト【「ステハジ」プロジェクトについて】

「ステハジ」プロジェクトとは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し行動変容に取り組むプロジェクトです。

◆2026年06月01日現在、508団体が加盟しております。

OSGコーポレーション「ステハジ」 ホームページ

https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html

【会社概要】

会社名 ： 株式会社OSGコーポレーション

代表者名 ： 代表取締役社長 山田 啓輔

資本金 ： 6億100万円

上場市場 ： 東証スタンダード市場(6757)

本社所在地： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG 本社ビル

事業内容 ： “健康と環境”をキーとした生活密着型商品の開発・製造・販売

URL ： https://www.osg-nandemonet.co.jp/