「日本カーリング選手権大会 横浜2026」にプラチナパートナーとして協賛

ナブテスコ株式会社

ナブテスコ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：木村 和正、以下「ナブテスコ」）は、2026年6月7日から14日まで神奈川県・横浜BUNTAIで開催されている「日本カーリング選手権大会 横浜2026」に、プラチナパートナーとして協賛しています。併せて、今大会より新設された個人賞「Best LSD賞」へ冠協賛し、カーリングに求められる精密な一投に挑む選手たちを応援しています。

「Last Stone Draw（LSD）」は、試合開始前に両チームの代表者がストーンを投じ、ハウス中心からの距離によって先攻・後攻を選択できる重要な一投です。

ナブテスコは、長年培ってきた「うごかす、とめる。」に象徴される精密なモーションコントロール技術と、氷上で緻密なコントロールを追求するLSDとの親和性の高さを感じ、本賞への冠協賛を決定しました。

6月11日に行われた表彰式では、最も高い精度でハウス中心にストーンを寄せた荻原詠理選手および中原亜星選手に対し、当社代表取締役社長の木村 和正より「Best LSD賞」と副賞の商品券を贈呈しました。

ナブテスコはこれまで、日本カーリング協会、カーリング日本代表、日本車いすカーリング協会、ならびにジュニア育成強化プログラムへの継続的な支援を通じて、競技の普及と発展を支援してまいりました。今後も、「うごかす、とめる。」の価値を体現するカーリング競技を通じて、世界に挑む選手たちを応援してまいります。

【ナブテスコについて】 https://www.nabtesco.com/

2003 年に帝人製機株式会社と株式会社ナブコの統合により誕生。独創的なモーションコントロール技術で、生産現場の自動化や陸海空の安全・安心・快適な移動を支える機械コンポーネントメーカー。中大型産業用ロボットの関節用途向けの精密減速機では世界市場シェア60%、建物用自動ドアでは国内市場で約60%のシェアを有する。

以上

左からナブテスコ代表取締役社長 木村和正、Best LSD賞を受賞した中原亜星選手、荻原詠理選手、岡崎 朋美さん (C)JCA/H.IDE