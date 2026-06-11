現代のビジネスパーソンに必須の3つの思考法を学ぶセミナーシリーズ開催！ロジカル思考・システム思考・デザイン思考を全3回で解説!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、複雑なビジネス環境を読み解き、新たな価値を生み出すために不可欠な「ロジカル思考」「システム思考」「デザイン思考」の基礎を体系的に学べる全3回のオンラインセミナーシリーズ「現代のビジネスパーソンに必須の3つの思考法を学ぶ」を開催します。なお、第1回「ロジカル思考」は6月11日（木）、第2回「システム思考」は6月25日（木）、第3回「デザイン思考」は7月10日（金）に開催予定です。

▼「【vol.1】ロジカル思考」の詳細はこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175739/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175739/?rls)

※締切：2026年6月11日（木）20：00



▼「【vol.2】システム思考」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175745/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175745/?rls)

※締切：2026年6月25日（木） 20：00



▼「【vol.3】デザイン思考」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175749/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175749/?rls)

※締切：2026年7月10日（金）20：00





現代の複雑で予測不可能なビジネス環境（VUCA時代）において、問題の構造解明と新たな価値を創造するためには、単一の思考法だけでは限界があります。本シリーズでは、急速なデジタル化（DX）が進む現代において、複雑な事象を整理し（ロジカル）、構造を捉え（システム）、新たな価値を創造する（デザイン）という、「3大思考法」の基礎を学びます。



第1回では「複雑な事象を整理する（ロジカル思考）」、第2回では「構造を捉える（システム思考）」、第3回では「新たな価値を創造する（デザイン思考）」を中心に解説予定です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜【vol.1】ロジカル思考の内容＞（6/11［木］実施）

・ロジカル思考の前提となる「MECE（漏れなく・ダブりなく）」の概念を説明する

・MECEを土台に、代表的なフレームワークである「ロジックツリー」を解説する

・ロジックツリーを用いた分析を、実際に手を動かしながら学習する

・ロジックツリーは「問題の深掘り」と「問題解決」の双方に有効なツールである

・本講座を通じて、ロジックツリー活用のコツを習得することを目指す



＜【vol.2】システム思考の内容＞（6月25日［木］実施予定）

・身の回りで頻繁に見られる変化は偶発的ではなく背景にある構造によって生じている

・その構造をモデル化し、改善策につなげるための思考法が「システム思考」

・システム思考の基本的なポイントを解説する

・基礎ツールである「ループ図」の使い方について説明する



＜【vol.3】デザイン思考＞（7月10日［金］実施予定）

・ユーザーの課題解決するために柔軟に考える思考法として「デザイン思考」を扱う

・デザイン思考の基本的なプロセス

（共感→問題定義→概念化・アイデア発想→試作・プロトタイプ →テスト ）について解説

・事例の紹介や取り組む際のポイントについて



＜こんな方におすすめ＞

・経営や事業上の判断について、状況に応じた考え方の引き出しを増やしたい方

・組織に対して、説得力や納得感のある説明をして、課題を共有したい方

・発想の幅を広げて、新しい視野や視点で自分や周囲の悩みに向き合いたい方

・新たな製品やサービスの開発において行き詰っている方、マンネリを打破したい方

・新事業開発の成果がなかなか出ずに困っている方

・AI時代だからこそ、人間にしかできない『考える力』のブラッシュアップをしたい方

・偏りのない思考力を身につけ、ビジネスパーソンとしての視座を一段高めたい方

現代のビジネスパーソンに必須の3つの思考法を学ぶ（全3回）

■日時

＜【vol.1】ロジカル思考＞2026年6月11日（木）19：00～20：00

＜【vol.2】システム思考＞2026年6月25日（木）19：00～20：00

＜【vol.3】デザイン思考＞2026年7月10日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

中小企業診断士・ITストラテジスト

二瓶 正（にへい・ただし）氏

株式会社三菱総合研究所にて、マーケティングや新事業開発に関するリサーチ・コンサルティングを300件以上手掛けるとともに、ICT領域の新事業に関する市場予測やオープンソースや電磁的記録等関わる法制度等の事業環境分析、イノベーションに関わるマネジメントや組織の研究にも従事。その後三菱マーケティング研究会にて、三菱グループ企業向けの各種セミナーや研究会の企画・運営を主導。独立後は中小企業向けにWebマーケティング、SEO、創業、事業計画策定等の支援を行う。単なる自己啓発や知識・技術の取得にとどまらず、マインドセットと方法論を同時に身に着けてもらうことを目指したセミナー活動を展開中。



■参加費

無料



■定員

60名



▼「【vol.1】ロジカル思考」の詳細はこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175739/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175739/?rls)

※締切：2026年6月11日（木）20：00



▼「【vol.2】システム思考」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175745/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175745/?rls)

※締切：2026年6月25日（木） 20：00



▼「【vol.3】デザイン思考」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175749/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175749/?rls)

※締切：2026年7月10日（金）20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「現代のビジネスパーソンに必須の3つの思考法を学ぶ」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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