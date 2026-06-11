【TAC公務員】何から始める？独学との違いは？大学生・社会人のための“はじめの1歩”オンラインオリエンテーション｜6/15（月）無料開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、これから始める学生・社会人を対象に、無料オンライン体験講義「初回講義（無料体験入学）オリエンテーション」を2026年6月15日（月）19時30分より開催します。

昨年のTAC公務員試験最終合格者のうち、実に68%が「6月まで」に学習を開始しているというデータがあり、夏前のこの時期のスタートが合否を分ける鍵となります。

本イベントでは、初学者が抱えやすい不安や疑問を解消し、効率的な学習スタートをサポートする内容です。参加者には、入会金が1万円免除となる特典クーポンを配布します。

TAC公務員講座担任の人気講師がご案内いたします。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou●公務員試験の“はじめの一歩”をサポートする無料オンライン講義

公務員試験は科目数が多く、学習計画の立て方や面接試験の準備など、初学者がつまずきやすいポイントが数多くあります。今回の無料オンライン体験講義では、TACの講師が試験の全体像から学習の進め方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

【このような方におすすめ】

【参加特典】

【内容】- 公務員試験の仕組みと近年の試験動向- 初学者が最初に知っておくべきポイント- 効率的な学習スケジュール- TACの講義スタイル・教材の使い方- リアルタイム質疑応答（講師に直接質問できます）公務員試験対策をするうえで必要な最新情報が盛りだくさん！※オンラインオリエンテーション参加者に『入会金1万円免除クーポン』をプレゼント！- 大学生の方：「大学の講義やサークル、就活と両立できる？」「何年生から始めたら間に合う？」- 社会人の方：「働きながら限られた時間で合格できる？」「転職組の面接対策はどうすればいい？」- 初学者共通：「科目数が多すぎて、何から手をつければいいか分からない」「独学と予備校、自分にはどっちが向いている？」【開催概要】- 開催日：2026年6月15日（月）- 時間：19:30～- 形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 申込方法：事前登録制（URLを掲載）

TAC公務員講座 入会金免除クーポン（1万円分） ※参加者限定で配布

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou【担当講師】毎年多くの合格者を送り出すTAC公務員講座の講師、竹内良平氏

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

【参加者の声】- なんとなく公務員にしようと考えていたが、本日の説明会を聞いて、「最初はなんとなくでいい。勉強しながら決めていく。」という話を聞き、頑張ってみようと思えた。説明会に参加して本当に良かったと思う。- 予備校に入るメリットをよく知ることができました。現在独学で勉強していますが、予備校の活用も前向きに検討します。- 知らないこともたくさん知ることができ、実用性のある情報が得られてよかったです。- 筆記試験、および面接試験に関する重要な点がわかり、どこを対策すればいいのか全体像を理解することができました。とても分かりやすかったです。- 本講義の受講をきっかけに、TACの講義を活用してもう一度挑戦してみよう、と気持ちが固まりました。わかりやすく講義いただき、ありがとうございます。ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

利用者の声- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。とても親身に答えてくださり、早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。- 詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html