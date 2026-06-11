ギブリー、生成AI・AIエージェント活用プラットフォームMANA Studioにて「Claude Fable 5」に対応

株式会社ギブリー

生成AIの法人活用を支援する株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井手高志、以下当社）は、2026年6月11日に当社が提供する生成AI・AIエージェント活用プラットフォーム

「MANA Studio（マナ スタジオ）」にて、Anthropic社が2026年6月9日（現地時間）に発表した

モデル「Claude Fable 5」へのアップデート対応が完了したことをお知らせします。

■Claude Fable 5について

Claude Fable 5は、これまでanthropic社が一般公開してきたどのモデルをも凌駕したAIモデルです。AI性能に関するほぼすべてのベンチマークテストにおいて最先端の性能を発揮し、ソフトウェアエンジニアリング、知識労働、画像認識、科学研究など、多くの分野で卓越したパフォーマンスを

示しています。



さらに、Claude Fable 5は、これまでのどのClaudeモデルよりも長時間自律的に動作でき、

タスクが長く複雑になるほど、Fable 5は他のモデルを大きく上回ります。

Claude Fable 5の詳細に関してはこちら：

https://www.anthropic.com/news/claude-fable-5-mythos-5

■「MANA Studio」のアップデートについて

本日よりMANA Studioで使用できるLLMに「Claude Fable 5」が追加されます。現行の料金プランのままご利用いただけます。

■生成AI‧AIエージェント活用プラットフォーム 「MANA Studio（マナ スタジオ）」

「MANA Studio」は、優れた操作性と高度な機能性を両立した生成AI・AIエージェント活用プラットフォームです。 マルチLLM機能を搭載し、複数の最新LLMの中から業務シーンに応じて最適なモデルを選択可能。

LLMを切り替えた際もそれまでの会話を引き継ぎ、シームレスに利用できることが特長です。

エンタープライズ標準のセキュリティ基盤により、強固なユーザーデータ保護を実施します。

■ミッション志向型のAIエージェント 「MANA Buddy（マナ バディ）」

特定の業務に特化した相棒のようなAIエージェント「Buddy」を、誰でも簡単に作成、活用することが可能です。複雑なAIエージェント開発ツールも多い中、「MANA Buddy」は専門知識や複雑な設定を必要とせず、誰もが直感的な操作で高性能なAIエージェントを作成‧活用できるシンプルなUI/UXを実現しています。

「MANA Studio」Webページ：https://gomana.ai/product/mana-studio/

■株式会社ギブリーについて

社 名 ：株式会社ギブリー

所在地 ：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 ：井手 高志

設 立 ：2009年4月28日

資本金 ：50,000,000円

事業内容：・コンサルティング／システム開発事業

・AX（AIトランスフォーメーション）事業

・マーケティングDX事業

・人的資本インテリジェンス事業

・サイバーセキュリティ事業

URL ：https://givery.co.jp/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。