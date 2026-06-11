LLMが内部で展開する検索クエリを可視化。ミエルカGEO・ミエルカSEOに新機能「AIクエリファンアウト」を搭載

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、GEO（Generative Engine Optimization：生成AI最適化）プラットフォーム「ミエルカGEO」および、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」において、生成AIが内部で展開するファンアウトクエリを一括取得できる新機能「AIクエリファンアウト」をリリースしたことをお知らせします。

本機能は、ChatGPTおよびGeminiの両プラットフォームから生成AIが内部で展開する検索クエリを一括取得することで、AI検索対策に活用できるクエリの幅広い把握を可能にし、GEO対策のさらなる効率化を支援します。

開発の背景

生成AIの普及に伴い、ユーザーの検索行動や「問い」のバリエーションは多様化しています。しかし、AI検索において、自社ブランドが露出するために対策すべきクエリを幅広く把握することは、これまで容易ではありませんでした。

こうした背景を受け、AI検索対策に活用できるクエリの効率的な抽出を実現し、自社ブランドの露出拡大を支援することを目的に、本機能を開発いたしました。

ミエルカでは、本機能と「AI検索シェアモニタリング機能※」を組み合わせることで、自社が露出していない対策すべきクエリを特定することができます。



※「AI検索シェアモニタリング」機能とは、100以上のプロンプトを設定し、自社・競合の露出状況を定点観測できる機能です。どのカテゴリで自社が露出していないかを確認・分析することが可能です。

「AIクエリファンアウト」の機能概要

クエリファンアウトとは、ユーザーが生成AIに質問（プロンプト）を投げかけた際、1つの質問から内部で複数の関連検索クエリに展開し、それらを同時に検索することで回答を生成するプロセスを指します。



本機能は、AIが内部で展開しているこのファンアウトクエリを、ChatGPTおよびGeminiから一括取得できます。AI検索で自社が押さえるべきトピックを発見し、GEO対策に活用することが可能です。

本機能の主な特長

1. プロンプトを入力するだけの簡単操作でファンアウトクエリを抽出

自社のシェアが低いプロンプトや露出していないプロンプトなどを入力するだけで、関連するファンアウトクエリを速やかに取得できます。複数のプロンプト※の入力に対応しており、AI検索で対策すべきクエリを簡単かつ効率的に見つけ出します。



※1回の調査につき最大50プロンプト、月間最大300プロンプトまで調査可能

2. ChatGPT・Geminiからの一括抽出と比較分析

ChatGPTおよびGeminiの両プラットフォームから同時にファンアウトクエリを抽出できます。プラットフォームごとの抽出や、各AIが内部で展開しているクエリの比較分析が可能です。

3. 検索意図を深掘りし、GEO対策・コンテンツ改善を加速

抽出したファンアウトクエリは、ミエルカSEOの「サジェストインテンション」機能と連携することで、検索意図ごとのグルーピング分析も可能です。キーワードの検索ボリュームと検索意図の近さをバブルチャートで表示し、押さえるべきトピックを可視化できるため、GEO戦略の方向性決定やコンテンツ制作・リライトの精度向上に活用できます。

今後の展望

今後もAI検索市場における企業のブランド露出拡大と、GEO/LLMO戦略を支援するワンストッププラットフォームを目指し、継続的な機能開発に取り組んでまいります。

ご利用方法

本機能は、ミエルカGEOまたはミエルカSEOのオプション機能です。追加でご契約いただくことで、ご利用が可能となります。なお、「AI検索シェアモニタリング」対応プランをご契約中のお客様は、追加費用なしでご利用いただけます。

まだご契約されていない方は、以下から無料でトライアルいただけます。



・ミエルカGEO ▶︎ https://mieru-ca.com/geo/(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-query-fan-out&utm_content=top)

・ミエルカSEO ▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-query-fan-out&utm_content=top)

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-query-fan-out&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-query-fan-out&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp