選び抜かれた世界の銘酒に出逢う 酒専門店「リカーマウンテン ROPPONGI 7」が2026年7月9日(木)六本木にオープン

株式会社リカーマウンテン

全国204店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年7月9日(木)午前12時、東京都港区六本木に「リカーマウンテン ROPPONGI 7」をオープンいたします。

当店は六本木交差点から北へ徒歩1分、また東京メトロ日比谷線・大江戸線 六本木駅から徒歩1分の大変良い立地にございます。店内には、希少なウイスキーや高額シャンパーニュ、限定商品や現存数の少ないオールドボトルなど多数品揃え。また、店内のウイスキー、スピリッツは10mlから量り売りを行い、気になる商品を少量単位でお試しいただけます。

■オープン記念 特別企画

開店を記念し、初日よりスペシャルな企画を展開いたします。「ウイスキー福袋」をはじめ、入手困難なボトルやプレミアムなボトルを組み合わせた特別なウイスキーセットなど、多彩なラインナップで皆様をお迎えいたします。詳細は順次、公式サイト および 各種SNSにてご確認ください。

【店舗情報】

リカーマウンテン ROPPONGI 7

住所 ：〒106-0032

東京都港区六本木7丁目 14-5

TEL ：03-5411-8702

営業時間 ：平日PM12:00～AM4:00

日祝 AM11:00～PM11:00

年中無休

公式サイト：https://likaman.co.jp/special/roppongi7/

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp