『キングダム 乱 -天下統一への道-』LG豪徳・LG魯近が登場！『新城主応援キャンペーン』第5弾開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年6月10日(水) 18:00 より新たな武将『LG豪徳』『LG魯近』をリリースしたこと、『新城主応援キャンペーン』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■『豪徳』『魯近』がLG覚醒！

LG祝剣を集めて『UR豪徳』『UR魯近』に使用することで、『LG豪徳』『LG魯近』に覚醒することができます！

豪徳・魯近をLG覚醒すると、武将レベルの上限解放に必要な『龍剣石Lv3』や争覇スキル解放に必要な『争覇解放石』などが入手できる特別なログインボーナスを獲得できます！

・LG豪徳の特徴

媧燐直下の精鋭・豪徳は、LGに覚醒することで、新たに副将スキルを習得します。

・豪徳裏スキル 概要

楚国将軍・媧燐に仕える豪徳は、裏スキルで攻城戦スキル1つと全軍強化スキル3つを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

新たに習得する副将スキルでは、自部隊をターゲットしている敵部隊の攻撃力と防御力を低下させます。

また、（英雄台頭戦時・英傑の門時・連撃戦線時限定）効果として、自部隊をターゲットしている敵部隊数に応じて自部隊のさまざまな能力が上昇するため、敵を引きつけて反撃する副将として活躍が期待できます。

・LG魯近の特徴

楚国軍第一軍を率いた臨武君の副官である魯近は、LGに覚醒することで、新たに副将スキルを習得します。

このスキルにより、敵部隊からのダメージ武技を軽減しつつ、ダメージ武技を受けた際に自部隊のさまざまな能力を強化します。

また、（LG覚醒値2／裏技極時／英傑の門時限定）効果として、時間経過に応じて味方全部隊の攻撃力と防御力を強化するため、英傑の門での全軍支援役として活躍が期待できます。

・魯近裏スキル 概要

楚国将軍・臨武君の副官である魯近は、裏スキルで攻城戦スキル1つと全軍強化スキル3つを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

新たに習得する副将スキルでは、敵部隊からダメージ武技を受けた際に自部隊のさまざまな能力を強化しつつ、50%の確率で大将の武技が発動します。

また、（裏技極時／英雄台頭戦時限定）効果として、味方媧燐軍部隊に敵秦国・魏国部隊に対する特攻と耐性を付与するため、それらの敵部隊が登場する戦場で活躍が期待できます。

■『新城主応援キャンペーン』第5弾開催中！

『キングダム 乱 -天下統一への道-』では、継続的に新規のお客様が増えており、たくさんの方々に毎日キンランを楽しんでいただいております！

昨年に引き続き、今年も新年度や新学期の始まりに合わせて、新城主のお客様を応援する新城主応援キャンペーンを開催中です！

新城主応援キャンペーンは、新規にゲームを開始するお客様が気持ち良くスタートダッシュを切れるようなキャンペーンとなっておりますので、どうぞお楽しみください！

その1【新城主応援積み荷パック販売！】

《開催期間》

6月10日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 18:00

《概要》

『豪徳の武運』や『魯近の武運』『SR武運交換券』などお得に獲得できる『【新城主応援】超大国の腹心パック』が新登場！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その2【新城主応援SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

豪徳・魯近：

6月10日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

パム・燕呈：

6月12日(金) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その3【復刻争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

6月10日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

獲得することで対象武将に争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』はすべてUR★6状態のた め、解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

その4【新城主応援覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

6月10日(水) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

ガチャを10セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱』が獲得できます！

その5【新城主応援百連祭ガチャ開催！】

《開催期間》

白翠：

6月14日(日) 18:00 ～ 6月17日(水) 14:00

《概要》

武将排出確率が通常時と比べて2倍にUPします！

その6【復刻EX追想ガチャ開催！】

《開催期間》

6月14日(日) 18:00 ～ 6月22日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将にEXスキルが解放される『EXスキル追加追想カード』が排出されます！

■『六将を統べる秦の戦神』イベント復刻開催

イベントクエスト『鬼神天翔の軍勢』『常勝盤石の布陣』をクリアして『王騎討伐の証』『白起討伐の証』を集めて、『昭王討伐指令書』を獲得しよう！

『昭王討伐指令書』でイベントクエスト『戦神と放たれし六龍』に挑戦し、『昭王の兜』を獲得して豪華報酬と交換しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl(https://app.adjust.com/ao6zjkl)

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/(https://www.kingdomran.jp/)

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan(https://x.com/KingdomRan) （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p(https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p) （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営