昨年の自民党総裁選などで高市首相の陣営が他候補の中傷動画をＳＮＳに投稿したとの週刊文春報道を巡り、野党が首相を追及している。選挙での中傷や偽・誤情報対策が課題となる中、首相の資質に関わるとみているためだ。首相は中傷動画の作成依頼を一貫して否定しているが、秘書に関する答弁を一部修正した。一連の問題は週刊文春（電子版）が４月２９日、首相の秘書が動画作成者とされる男性と話し合い、他候補の中傷動画をＳ