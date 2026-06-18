Epic Gamesが、次世代ゲームエンジンの「Unreal Engine 6(UE6)」について紹介しました。今後2年間で、現行世代のUnreal Engine 5(UE5)とUnreal Editor for Fortnite(UEFN)をUE6に統合するとのことです。Unreal Engine 6 への道 - Unreal Enginehttps://www.unrealengine.com/news/the-road-to-ue-6State of Unreal 2026 Official 4K Livestream | Unreal Fest Chicago - YouTubeEpic Gamesによると、UE6はUE5とUEFNが統合された次