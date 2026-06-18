三重県は、県誕生150周年に合わせて、県を応援するポケモンに認定されているミジュマルと赤福がコラボした新商品を販売すると発表しました。県の活性化や県産品の振興を目的に販売されるのは、真珠の塩と尾鷲市の特産品・甘夏を使用した2色の餡で包んだ餅です。真珠塩を使用した餡は、塩が餅の甘さを引き立て、甘夏の餡は、刻んだ皮を加えることで、甘酸っぱさの中にほろ苦さも感じられる上品なあじわいです。17日に開かれた記者会