＜Wonjungyo＞メイクのりをUPさせる大人気スキンパックからザラつき（※1）を抑えてつるんとなめらかな肌に仕上げる「角質ケア（※2）タイプ」が新登場！

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック スムースクリア（※2）」を2026年6月24日（水）よりウォンジョンヨ公式オンラインストア、@cosme TOKYO 1階の期間限定ポップアップにて数量限定で先行発売、6月30日（火）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、PLAZA、ローズマリー（一部店舗除く）

保湿も角質ケア（※2）も叶えるスキンパック！毎朝手軽に、つるんとなめらか肌へ

メイク前の肌をひんやりと冷やし、メイクのりとキープ力をアップさせる部分用シートパック「モイストアップレディスキンパックシリーズ」。プロのメイクアップアーティストにも愛用者が多い「Wonjungyo」のベストセラーアイテムです。そんな人気アイテムから、ごわつきを抑えてなめらかな肌に仕上げる「モイストアップレディスキンパック スムースクリア（※2）」が数量限定で登場いたします。4種のうるおい成分（※3）を配合した保湿力はそのままに、不要な角質をケアするＰＨＡ（※4）、うるおいでお肌をふっくらとさせるパンテノール（※4）、そして角質層までうるおいを届け、ハリ感を底上げする加水分解ヒアルロン酸（※5）の3種の“角質柔軟ケア”成分を配合した角質ケアパック。パック後にザラつきが気になる部分を拭き取ることで、保湿と角質ケア（※2）を同時に叶える優秀アイテムです。メイク前の一手間で、お肌のザラつきを抑え、手軽にメイクの仕上がりをワンランクアップさせてくれるスキンパックを、ぜひお試しください。

※1 乾燥による肌のザラつき

※2 拭き取りによる

※3 緑茶エキス（チャ葉エキス）、セイヨウナシ果汁発酵液（乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液

）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸２Ｋ（すべて保湿成分）

※4 グルコノラクトン（保湿成分）

※5 保湿成分

ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック スムースクリア（※1） 商品情報

つるんと、なめらかな肌印象へ。

メイク前のザラつき（※2）を抑え、キメを整える

『スムースクリア（※1）タイプ』が限定登場！

ウォンジョンヨ

モイストアップレディスキンパック スムースクリア（※1）

（販売名：ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック SC）

50枚入り 1,980円（税込）

＜POINT＞

●3種の「角質柔軟ケア」成分配合

・ＰＨＡ（グルコノラクトン）：ザラつき（※2）のもととなる不要な角質をケア

・パンテノール：硬くなったお肌をうるおいでふっくらとほぐし、なめらかな肌へ

・加水分解ヒアルロン酸：角質層までうるおわせ、ハリ感を底上げ

（すべて保湿成分）

●メイク前のうるおいチャージ

忙しい朝も簡単に、メイクのりアップ

●使いやすいスクエア形状&細かな部分に使いやすいミシン目入り

75mm×85mmのスクエア型シートで、シートを半分に切って使えるミシン目入り。

鼻周りや顎下などの細かい部分にもお使いいただけます。

●4種のうるおい成分in

緑茶エキス（※3）、セイヨウナシ果汁発酵液（※4）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸２Ｋ（すべて保湿成分）

洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。毎日のスキンケアにご使用いただけます。

STEP１ フタをあけ、マスクを持って引き上げます。

STEP２ そのまま、もしくはミシン目で切って、顔にのせ、3～5分程度おいてください。

STEP３ パックの後、ザラつき（※2）が気になる部分に拭き取りシートとしてもお使いいただけます。

※1 拭き取りによる

※2 乾燥による肌のザラつき

※3 チャ葉エキス

※4 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液

@cosme TOKYO 1階 期間限定ポップアップ

「Wonjungyo」の新商品発売を記念して、@cosme TOKYO 1階 にて期間限定ポップアップを開催。全国発売に先駆け、「モイストアップレディスキンパック スムースクリア」や「ウォンジョンヨ トーンアップベース N 101メロンミント」、「メイクコーティング キープミスト 37ml」をタッチアップ&ご購入いただけるほか、豪華な購入特典やボールくじにチャレンジできるコンテンツをご用意。また、ポップアップにはブランドプロデューサー ウォン・ジョンヨ氏が共同代表を務める、韓国ソウルにあるヘアメイクサロンBit&Bootとコラボレーションしたメイク体験ブース（※1）を設置いたします。Bit&Bootのメイクアップアーティストや、日本の有名メイクアーティストによる、韓国トレンドを取り入れたメイク体験ができるスペシャルイベントとなっておりますので、ぜひご来場ください。

※1 事前予約制

開催期間：2026年6月24日（水）～30日（火）

営業時間：11:00～21:00（※2）

場所：@cosme TOKYO 1階（東京都渋谷区神宮前1丁目14－27）

※2 営業時間は予告なく変更となる場合があります。

<メイク体験について>

メイク体験は、事前にご予約いただいたうえ、@cosme TOKYOにて、「Wonjungyo」のメイク商品を8,000円（税込）以上ご購入いただいた方が対象となります。所要時間は30分程度となります。

涙袋メイクの仕方、チークの入れ方等、ポイントメイクのお悩みや疑問を解決いたします。

Bit&Bootの所属のメイクアップアーティストや、モデルや女優のヘアメイクを手掛けるほか、美容雑誌等でも「#ササメイク」の愛称で幅広く活躍する佐々木一憲さん、トレンド感あふれる韓国メイクから、好印象な王道メイクまで幅広いジャンルを得意とする、いたつさんがメイクを担当いたします！（※3）

※3 当日いずれかのメイクアップアーティストが担当いたします。担当するアーティストはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

【公式SNS】

Bit＆Boot

Instagram：@bit.boot(https://www.instagram.com/bit.boot/)

佐々木一憲さん

Instagram：@sasamake_(https://www.instagram.com/sasamake_/)

X：@sasamake_(https://x.com/sasamake_)

いたつさん

Instagram：@it1031777(https://www.instagram.com/it1031777/)

＜事前予約サイトURL（予約開始日時6月12日（金）11:00～）（※4）＞

URL：https://airrsv.net/be02/calendar

※4 当日のご予約状況により、当日枠をご用意する場合がございます。

＜購入特典（※5）＞

・「モイストアップレディスキンパックシリーズ」または「デイリーミルククレンジングシート」を1点以上ご購入：ピンセットクリップをプレゼント

・「Wonjungyo」の商品を1点以上ご購入：「Wonjungyo」ロゴ入りショッパーをプレゼント

・「メイクコーティング キープミスト」「メイクコーティング キープミスト 37ml」を含む3,000円（税込）以上ご購入：オリジナルリボンチャームをプレゼント

・5,000円（税込）以上ご購入：「Wonjungyo」オリジナルサテン巾着をプレゼント

・8,000円（税込）以上ご購入：メイク体験（要事前予約）

※5 お一人様1日1回限りのお渡しで無くなり次第終了、またイベント内容は予告なく変更する場合がございます。

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353